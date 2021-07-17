İşte Türkiye'nin merak ettiği sorunun cevabı! Yerli aşıda yan etki görüldü mü?
Sanayi ve Teknoloji ve Bakanı Mustafa Varank, yerli aşı adayına ilişkin yaptığı açıklamada "Şu ana kadar herhangi bir yan etki gözlenmedi" dedi.
Sanayi ve Teknoloji ve Bakanı Mustafa Varank, yerli aşıya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bakan Varank, "Yenilikçi bir teknolojiye dayanan VLP aşı adayımızın Faz 2 aşamasında 1. dozlar tamamlandı, 2. dozlar uygulanmaya başlandı." dedi.
"Yan etki görülmedi"
Varan, "Şu ana kadar herhangi bir yan etki gözlenmedi" açıklamasında bulundu.
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