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Ekonomi İşte Türkiye'nin fındık ihracatından 7 ayda kazandığı gelir
Ekonomi

İşte Türkiye'nin fındık ihracatından 7 ayda kazandığı gelir

Türkiye'den 7 aylık dönemde 1 milyar 474 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 00:53:00 -
İşte Türkiye'nin fındık ihracatından 7 ayda kazandığı gelir

Türkiye'den 7 aylık dönemde 1 milyar 474 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2021-31 Mart 2022 döneminde gerçekleştirilen fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.

Açıklamaya göre, son 7 ayda 246 bin 998 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 474 milyon 722 bin 865 dolar gelir sağlandı.

İhracat, geçen sezonun aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 33,6, gelir bazında ise yüzde 13 arttı.

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