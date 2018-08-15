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İşte "Türkiye ekonomisinin düzeleceği tarih!"

Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan, 2019’un ikinci çeyreğinden sonra Türkiye ekonomisinin yeni duruma adapte olacağını söyledi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:39
İşte "Türkiye ekonomisinin düzeleceği tarih!"

Türkiye, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ülkelerin Gayrisafi Yurt İçi Hasılaları (GSYİH) baz alarak oluşturduğu dünyanın en büyük ekonomi sıralamasında, 2017’de toplam 851 milyar dolarlık milli geliri ile 17'nci sırada yer alıyor.

Türkiye'nin önünde ise 1 trilyon 15 milyar dolar ile Endonezya ve 1 trilyon 150 milyar dolarla Meksika bulunurken, Türkiye’nin hemen arkasında ise 826 milyar dolar ile Hollanda var.

Küresel eşkıya ABD ile yaşanan kriz sonrası Türkiye, sıralamada en azından bir sıra geriye düşme ihtimali ile karşı karşıya.

DOLAR KURUNDA GERİYE DÖNÜŞ MÜMKÜN

Öte yandan, Türkiye’nin mevcut kur krizini daha yumuşak atlatabileceğini düşünenler de var. Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan yaptığı açıklamada, ABD ile yaşanan siyasi gerilimin giderilmesi halinde dolar kurunda geriye dönüşün mümkün olduğunu söylüyor.

DÜZELME NE ZAMAN OLACAK

DW Türkçe'ye konuşan Yazgan şunları söyledi:

“Öte yandan ihracatın artmasıyla cari açık azalacak ve hatta belki cari fazlaya geçilecek. Önemli olan kurdaki dalgalanmayı sona erdirecek adımların atılması ve ekonomik sistemin bu yeni seviyeye doğru kendini hızla ayarlayabilmesi. Ben 2019’un ikinci çeyreğinden sonra Türkiye ekonomisinin yeni duruma adapte olacağı kanaatindeyim.”

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:39
  1. bilgi üniversitesi
  2. merkez bankası
  3. Ege Yazgan

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