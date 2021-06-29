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Gündem İşte Türkiye ayağa kaldıran anne-baba! Elmalı davasındaki ailenin fotoğrafları ortaya çıktı
Gündem

İşte Türkiye ayağa kaldıran anne-baba! Elmalı davasındaki ailenin fotoğrafları ortaya çıktı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki çocuğa yönelik istismarda bulunan anne ve üvey baba hakkında verilen karar tartışmalara neden olurken ailenin fotoğrafları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 15:50:00 -
İşte Türkiye ayağa kaldıran anne-baba! Elmalı davasındaki ailenin fotoğrafları ortaya çıktı

Türkiye, bugün Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki çocuğa yönelik cinsel istismarı konuşuyor...

Geçtiğimiz yıl meydana gelen iğrenç olay, anne ve üvey babanın tahliye edilmesiyle yeniden gündeme geldi.

İstismarcı anne ve baba

Bugün milyonlarca kişi, o anne ve babaya lanet yağdırdı.

7 ve 10 yaşındaki iki kardeşin istismarı resmetmelerine rağmen mahkemenin verdiği tahliye kararı, hemen hemen herkesi adeta çileden çıkardı. 

Aile Bakanlığı harekete geçti

Öte yandan çocukları para karşılığı istismara zorlayan ve üzerlerinden para kazanan kadın ve kocası için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık avukatları davaya dahil olurken, AK Parti'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hukuki süreçleri takip ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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