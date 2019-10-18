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İşte Türkiye-ABD görüşmesinin detayları

Dünyanın konuştuğu ABD ile Türkiye'nin Suriye konusundaki anlaşmasının detayları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmadan önce maddeleri gözden geçiren Pence son değişiklikleri yapıp Erdoğan'a sundu. Görüşmede ayrıca duygusal anlar da yaşandı. Türk tarafı harekat sırasında Türkiye'nin şehitlerini gündeme getirdi.

18 Ekim 2019 Cuma 12:02
İşte Türkiye-ABD görüşmesinin detayları

ABD ve Türkiye arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan anlaşmanın perde arkasındaki yaşananlar ortaya çıktı. Tarihi görüşmede Pence ve Pompeo maddeleri Erdoğan'a sunmadan son düzenlemeleri yaptı. Görüşmede ayrıca duygusal anlarda yaşandı. Türk tarafı harekat sırasında Türkiye'nin şehitlerini gündeme getirdi. Pence de Erdoğan ve Türkiye'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Teröristlere havan topu çağrısı

ABD'li yetkilinin aktardığına göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 4 saatten fazla süren görüşmeler boyunca Amerikan tarafı sürekli terör örgütü PKK/YPG mensuplarıyla temas halinde kaldı. Bu temas sırasında Amerikalılar YPG'lilere tam olarak nereden çekilecekleri gibi spesifik lojistik detayları sordular. Ayrıca, ABD tarafı PKK/YPG'lere Türkiye içine yaptıkları havan topu atışlarını durdurmalarını söyledi.

Anlaşma metninde değişiklik yapıldı

ABD heyetinden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan bir gün önce Ankara'ya geldiklerinde Türkiye ile üzerinde uzlaşmak istedikleri metnin taslağını ortaya çıkarmak için Türk yetkililerle görüşmeler yaptı.

Türk tarafı ile çalışmalar sonucu ortaya çıkan metni Pence de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmeden önce gözden geçirdi. Pence ve Pompeo metin üzerinde çalıştı. Bazı değişiklikler yapıldıktan sonra metne son hali verildi.

Türk tarafı şehitleri hatırlattı

Amerikalı üst düzey yetkilinin anlattığına göre, ABD heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabulü sırasında duygusal anlar yaşandı. Heyetlerarası görüşmede Türk tarafı harekat sırasında Türkiye'nin şehitlerini gündeme getirdi. Pence de bu sırada masanın Amerikan tarafında daha önce orduda görev yapmış kişiler bulunduğunu söyleyerek, Erdoğan ve Türkiye'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Erdoğan'ın sorusuyla ortam değişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Barış Pınarı Operasyonu'na ara vereceğiz, bu bir ateşkes değil." açıklamasını değerlendiren ABD'li üst düzey yetkili, Çavuşoğlu'nun sözlerini Türkçe ve İngilizcedeki "anlamsal farklılıklara" bağladı. Ara vermenin ateşkes anlamına geldiğini söyleyen ABD'li yetkili, "Anlaşma ortada." dedi. Amerikalı yetkilinin verdiği bilgiye göre, ABD tarafı, Türk ve ABD heyetlerinin planlanandan uzun süren görüşmesinde anlaşmanın gerçekleşeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözüyle anladı. Konuşmalar sırasında Erdoğan bir ara YPG'nin çekilmesinin ne kadar süreceğini sordu. ABD'li yetkili, heyetin bu soruyu anlaşmaya varılacağına dair bir sinyal olarak gördüğünü söyledi.

Amerikan heyeti Ankara'dan ayrıldıktan sonra Pence uçakta ABD Kongresi'nin etkili isimlerini aramaya başladı. Pence, Kongre'de aralarında Demokrat Partililerin de olduğu konuyla ilgili komitelerin başkanlarıyla görüştü. Türk ve Amerikalı heyetler arasındaki görüşmelerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı 9 Ekim tarihli mektubun gündeme gelip gelmediği de ABD'li yetkililere soruldu. ABD'li üst düzey yetkili mektup konusunun konuşulmadığını aktardı.

 

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 12:02
  1. Ankara
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Türkiye ABD anlaşma

YORUM YAZ

  • Leventbay Leventbay 2 dk önce
    Bu iş olmadı . Sen terörü temixleyecegim diye girdin ne anlaşmasıymış bu kadar olmaz benim düşüncem yaptırımlar abd tarafından bu antlaşmaya etken oldu . Boşİşler birde kıbrısla eş tutulanharekatmış gel bana anlat bunu . Orda sonuç alana kadar kimseyi dinlemedik ve aldıkta bedelinide yıllarca ödedik .
  • yazıYORUMyazıYORUM21 dk önce
    Söyleyecek söz de savunulacak şey de kalmadı! VARSINLAR BİLDİKLERİ GİBİ YAPSINLAR ama Milleti de daha fazla dolduruşa getirmesinler, bir gün öyle öbür gün böyle konuşmasınlar. Laf cambazlığına gerek yok.
  • EmreEmre24 dk önce
    Geri çekilen ABD. Yani diyor ki kendi adamlarımı toplayıp gideyim.ABD bayraklı üslerimi filan toplayım.
  • HahaaaHahaaa28 dk önce
    Vay be ne haldeyiz afrikadan bile beteri zvayvay
  • ÖnderÖnder36 dk önce
    Anlaşma yanlış oldu. Bak bugün İran sınırında bir askerimizi vurdular. YPG geri çekilecekmiş. Ya bu itlerin vatanı yok ki nereye geri çekilecek? Gidecekleri yer Kuzey Irak ve oradan bizim askerimizi polisimizi vatandaşımızı vurmaya devam edecekler. 5 gün çok uzun bir süre. Hiç durmamalıydık.

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