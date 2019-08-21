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İşte solcu ve feministlerin övdüğü Yılmaz Güney! Zorla başına bardak koyup gerçek mermi ile ateş etti

Solcuların 'Çirkin Kral' diyerek methiyeler dizdiği hakim katili Yılmaz Güney'in zorla kadın oyuncu Nebahat Çehre'nin başına bardak koyduğu ve ardından gerçek bir mermi ile ateş ettiğini biliyor muydunuz? Sol tabanlı Feminist çevrelerin de sahiplendiği Yılmaz Güney'in bu 'serseri' tavrına neden sessiz kaldığı ve hiç dillendirmediği ise dikkat çekiyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 22:57
İşte solcu ve feministlerin övdüğü Yılmaz Güney! Zorla başına bardak koyup gerçek mermi ile ateş etti

Hakim katili olan ve cezasını çektiği hapishaneden Fransa'ya firar eden Yılmaz Güney, Eşrefpaşalı filmindeki bir sahnede, gerçek mermiyle, baskı yaptığı kadın oyuncu Nebahat Çehre'nin başındaki bardağa ateş etti.

1966 yılının Ekim ayında Kalkavanlar'ın Beylerbeyi'ndeki yalısında, senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı "Eşrefpaşalı" filminin çekimi yapılıyordu.

Solcuların 'Çirkin Kral' diye methiyeler dizdiği Yılmaz Güney, zorlama ve baskıyla Nebahat Çehre'nin başına bardağı kendi eliyle yerleştirdi. Kalabalık bir gazeteci grubu da oradaydı. İsviçreli halk kahramanı Giyom Tell'den esinlenerek çok tehlikeli bir sahnenin çekimini gerçekleştirecekti. Filmin kadın başrol oyuncusu Nebahat Çehre'nin zorlayarak başına bir bardak koyacak ve 20-25 metreden, gerçek mermi dolu bir tüfekle ateş ederek parçalayacaktı.

Güney, gazetecilere çekim öncesi, sahnenin gerçekçi olabilmesi için bu yönteme başvurduklarını, Hollywood'daki gibi çekim hileleri yapma şansına sahip olmadıkları için dublör kullanamadıklarını açıklıyordu. Çok korkan Nebahat Çehre ise ikna olmuyordu.

Ancak Yılmaz Güney, gerçek yaşamda o dönemki eşi olan Çehre'yi zorlayarak ikna etti. Bir duvarın önüne aldığı Çehre'nin başına bardağı kendi elleriyle yerleştirdi. 20 metre açıldıktan sonra, tüfeğine mermiyi sürdü ve nişan adı. Kameralar, ışıklar hazırlandı. Herkes ölüm sessizliği içinde sahneyi izliyordu.

Ve, bomba gibi patlayan tüfek sesiyle birlikte, Nebahat Çehre'nin başındaki bardak tuzla buz oldu. Kısa süreli bir sessizliğin ardından set, çığlık ve alkış sesleriyle inledi. Nebahat Çehre ise şoka girmiş ve yerinde hareketsiz duruyordu. Boş gözlerle çevresine bakıyordu. Ancak Yılmaz Güney yanına geldiğinde şoktan kurtuldu. Korkudan donan kadın oyuncu, korkunç gösteri sonrası hıçkıra hıçkıra ağladı.

 

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 22:57
  1. Eşrefpaşalı
  2. Yılmaz Güney
  3. kadın oyuncunun başındaki bardağı vurma sahnesi
  4. Nebahat Çehre
  5. Giyom Tell

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