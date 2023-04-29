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Gündem İşte seçmen sayısı! ABD'de Türkiye için oy verme işlemi bugün başlıyor
Gündem

İşte seçmen sayısı! ABD'de Türkiye için oy verme işlemi bugün başlıyor

Yeniakit Publisher
2023-04-29 09:00:00 -
İşte seçmen sayısı! ABD'de Türkiye için oy verme işlemi bugün başlıyor

ABD'de, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için 9 farklı noktada oy verme işlemi başladı. Ülke genelinde 134 bin 246 seçmen buluyor.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için ABD'deki seçmenler sandık başına gidiyor.

Seçmenler, 29 Nisan-7 Mayıs'ta Washington Büyükelçiliği'nin yanı sıra New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve Houston Başkonsolosluklarında 09.00-21.00 saatlerinde oy kullanabilecek.

New York Başkonsolosluğu görev bölgesinde Türkevi'nin yanı sıra New Jersey ve Long Island'da ise 29 Nisan-1 Mayıs'ta 09.00-18.00 saatlerinde oy kullanma işlemi için ilave sandık merkezleri bulunacak.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur için belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılabilecek.

ABD genelinde 134 bin 246 seçmen buluyor.
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Yorumlar

Hakikatbin

En büyük zaafımız bu işte. Savaştığımız, pkk, fetö oy kullanıyo. İş hizmetten geçmiş. Hizmet ederek oy alma dönemi bitmiş. Erdoğan bunu görmeli. İstediğin kadar hizmet et, teröristin oyunu alamazsın. Yaptırım şart. Fetö, pkk iltisaklı, en ufak meyili olan kesinlikle oy kullanamamalı
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