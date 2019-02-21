İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları oynanan 2 karşılaşma ile tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Alman ekibi Schalke, Veltins Arena'da İngiliz takımı Manchester City'yi konuk ettik. Mücadeleye hızlı başlayan Ada ekibi, 18. dakikada Agüero'nun golüyle 1-0 öne geçti. 38. dakikada Alman ekibi Bentaleb'in penaltı golüyle eşitliği yakalarken, 45. dakikada Bentaleb'in penaltıdan ikinci kez fileleri havalandırmasıyla soyunma odasına 2-1 üstün girdi. 68. dakikada City, Otamendi'nin ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, oyundan kopmadı. 85. dakikada Sane'nin golüyle İngiliz ekibi eşitliği yakalarken, 90+1. dakikada Sterling, Manchester City'ye galibiyeti getiren golü kaydetti.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi Etihad Stadı'nda 12 Mart'ta oynanacak. Atletico Madrid, tura göz kırptı UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanyol ekibi Atletico Madrid, İtalyan devi Juventus'u 2-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj yakaladı. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Atletico Madrid, Wanda Metropolitano Stadyumu'nda Juventus'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında eşitlik bozulmazken, ev sahibi ekip 70. dakikada Gimenez ile 1-0 öne geçti. 83. dakikada Godin'le farkı 2'ye çıkaran Madrid, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla İspanyol ekibi adını bir üst tura yazdırmaya bir adım daha yaklaştı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 12 Mart'ta İtalya'da oynanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.