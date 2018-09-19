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İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

İşte Şampiyonlar Ligi Grup maçların oynanan 8 maçla tamamlandı. Günün zorlu maçında Liverpool sahasında PSG'yi 3-2'lik skorla mağlup etti.

19 Eylül 2018 Çarşamba 01:24
İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-19 sezonu, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla başladı.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, D grubundaki ilk maçında konuk ettiği Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yendi.

Sarı-kırmızılıların grubundaki diğer maçta Schalke 04 ile Porto 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Galatasaray, D grubunun zirvesine yerleşti.

Porto'nun 37 yaşındaki kalecisi Iker Casillas, Şampiyonlar Ligi'nde 20 sezon oynayan ilk isim oldu. İspanyol file bekçisi, Manchester United'ın unutulmaz oyuncularından Ryan Giggs ile ortak olduğu rekoru kırdı.

Liverpool 90+2'nci dakikada kazandı

Geçen sezonun finalisti Liverpool ile turnuvanın iddialı takımlarından Paris Saint-Germain (PSG) arasındaki mücadele, büyük heyecana sahne oldu.

Ev sahibi Liverpool, Daniel Sturridge ve James Milner'ın golleriyle 2-0 öne geçti ancak PSG, Thomas Meunier ve Kylian Mbappe'nin goleriyle skoru eşitledi. Liverpool, Roberto Firmino'nun 90+2'nci dakikada attığı golle maçı 3-2 kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:

A Grubu:

Monaco (Fransa)-Atletico Madrid (İspanya): 1-2

Club Brugge (Belçika)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-1

B Grubu:

Inter (İtalya)-Tottenham (İngiltere): 2-1

Barcelona (İspanya)-PSV (Hollanda): 4-0

C Grubu:

Kızılyıldız (Sırbistan)-Napoli (İtalya): 0-0

Liverpool (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa): 3-2

D Grubu:

Schalke 04 (Almanya)-Porto (Portekiz): 1-1

Galatasaray-Lokomotiv Moskova (Rusya): 3-0

 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 01:24
  1. UEFA Şampiyonlar Ligi
  2. Şampiyonlar Ligi
  3. Liverpool
  4. PSG

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