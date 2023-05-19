İşte rakam! Fransa ve İngiltere Çin’e yatırım yağdırdı

Ocak-nisan aylarında Fransa ve Birleşik Krallık’tan gelen yatırımlar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 567,3 ve yüzde 323,7 oranlarında artarken, Japonya’dan ve Kore Cumhuriyeti’nden gelen doğrudan yatırımlar da yıl bazında sırasıyla yüzde 68,1 ve yüzde 30,7 oranlarında büyüdü.

Bu bağlamda imalat sanayii, yılın ilk dört ayı içinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 oranında doğrudan yabancı yatırım artışı kaydederek 130,05 milyar yuan yatırım aldı. Öte yandan, yüksek teknoloji endüstrisi alanına yönelik doğrudan yabancı yatırım, bakanlık verilerine göre, aynı sürede yüzde 12,8 oranında arttı. Ayrıştırılarak bakılacak olursa, yüksek teknoloji üretimi alanındaki yabancı yatırımlar yüzde 37,1 oranında büyürken, yüksek teknoloji hizmet sektörüne dönük yabancı yatırımların artışı yüzde 6,0 oranında gerçekleşti.