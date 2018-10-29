THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23
impression

İşte Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat!

Fenerbahçe, takımdan gönderdiği teknik direktör Phillip Cocu'ya 1 yıllık alacağı olan 2,5 milyon euroluk bir tazminat ödemesi yayacağı kaydedildi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 02:33
İşte Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat!

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verilmesinin bedelini Ali Koç daha önce yaptığı açıklamalarda dile getirmişti.

Başkan Koç, Hollandalı hocanın tazminatının 1 yıllık maaşı olduğunu belirtirken, PSV'den aldığı maaşın 3 mislinden az olduğunu söylemişti. Genç hoca, Fenerbahçe'de yaptığı sözleşmede 2,5 milyon euronun altına imzasını atmıştı.

Fenerbahçe başkanı, Cocu'nun tazminatının 7,5 milyon euro olduğu iddialarının üzerine, "Comolli ve Cocu'nun alacağı ücretleri açıklayacaktım. Sözleşmede bazı gizlilikler var ama. Cocu'nun 7.5 milyon euro tazminat alacağı haberi tamamen yalan. Cocu'nun maaşını söyleyemediğim için tazminatını da söyleyemiyorum. Tazminatı, 12 aylık maaşıdır. PSV'den aldığı maaşın 3 misli bile değildir. Diğer kurumlara göre daha kapalı bir kutuyuz. O yüzden biraz daha sınırlı cevaplar verebiliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı anda 4 teknik direktöre ödeme yapılacak

Fenerbahçe şu anda eski teknik direktörler Aykut Kocaman ve Vitor Pereira'ya tazminat ödemesi yapılmaya devam edilirken, Cocu ile birlikte bu rakam 3'e çıkacak. Sarı-lacivertlilerde yeni gelecek teknik adam ile birlikte aynı anda 4 teknik direktöre ödeme yapılmış olacak.

(Sporx)

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 02:33
  1. Fenerbahçe
  2. Phillip Cocu
  3. Ali Koç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tümer Metin'den Fenerbahçe sözleri: Sarri'yi getir, bu kadro iş yapmaz
    1. Tümer Metin'den Fenerbahçe sözleri:..
    2. Ankaragücü'nden flaş İsmail Kartal..
    3. Ali Ece: Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan..
    4. Abdurrahim Albayrak'tan hakem..
    5. İşte Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'den..
    6. Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ı ezdik,..
    7. Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a: Burası..
    8. Fenerbahçe'de ilk aday Ümit Özat!
    9. İsmail Kartal'dan Fenerbahçe yanıtı:..
    10. Ahmet Çakar'dan çarpıcı yorum: Ali Koç..
    11. Brezilya devlet başkanlığını kazanan..
    12. Brezilya'da seçimleri aşırı sağcı aday..
    13. Muhammed Mursi ile Hüsnü Mübarek ilk..
    14. ABD koalisyonu Deyrizor'da yine..
    15. Merkel'den Putin'e Rusça soru
    16. Fenerbahçe'den çok sert Cocu..
    17. BBP'den flaş 'seçim' açıklaması: Tek..
    18. 60 yıl sonra su geldi, köylüler halay..
    19. Türkiye ile Brunei arasında Hava..
    20. Organik gıdanın kanseri önlediği..
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    Sokağa işeyen İlhan Şeşen'den evlere şenlik açıklama: Dikkatlice kontrol edip kimse olmadığını görünce...
    Sokağa işeyen İlhan Şeşen'den evlere şenlik açıklama: Dikkatlice kontrol edip kimse olmadığını görünce...
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    Baba ve oğul Selman'dan Türkiye açıklaması!
    Baba ve oğul Selman'dan Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    İki ülke resmen anlaştı! Doları aradan kaldırdılar
    İki ülke resmen anlaştı! Doları aradan kaldırdılar
    Türkiye'ye küstah mesaj! Saldırı helikopterleri iniş yaptı
    Türkiye'ye küstah mesaj! Saldırı helikopterleri iniş yaptı