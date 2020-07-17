İşte pedofilileri ele veren ilginç detay

Pedofili ya da halk dilindeki ifadesiyle sübyancılık, yetişkin bir kimsenin ergenlik öncesi çocukları cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden sapkınlıktır. Bu kişilere pedofil ya da sübyancı denir.

Pedofililer nasıl ayırt edilir?

Pedofililer, yetişkinlerden cinsel haz almakta güçlük çekerler, özgüvenleri eksik olur. Bu tarz insanlar çocuklarla ilişkiyi yetişkinlere nazaran daha az tehdit edici bulur. Sübyancının eğilimi karşı cinse veya kendi cinsine olabilir. Pedofililerin büyük çoğunluğu erkektir ve bu durum kadınlarda çok nadir görülür.

Ruh sağlığı uzmanı Dr. James Cantor'a göre pedofilinin sol elini ya da iki elini birden kullanan insanlarda daha fazla görüldüğünü ve pedofillerin büyük ölçüde diğer suçlardan hüküm giyenlere kıyasla daha kısa boylu olduğunu belirtti.

Cantor, ''Kısa boylu ya da solak insanlarda illa pedofili görülecek diye bir şey yok. Pedofiliyi destekleyen bu bulgular hamileliğin ilk 3 ayında belirlenebiliyor. Pedofiliye yol açan olası nedenler ise annenin hamilelik boyunca stresli ve yetersiz beslenmiş olması.'' diyor.

Dr. Cantor pedofillerin beyinlerinin normal insanlara göre farklı çalıştığını belirtti ve ''Bu insanlar çocuklara karşı koruyucu ve besleyici içgüdülerle değil de, cinsel içgüdüleri tarafından yönlendiriliyor gibi'' dedi.