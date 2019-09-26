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İşte oy oranları... Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na anket gazı!

Yeni parti hazırlıklarını süren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan'la ilgili yapılan gazlama anketleri sürüyor. İşte o sözde anketin sonuçları...

26 Eylül 2019 Perşembe 13:03
İşte oy oranları... Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na anket gazı!

AK Parti'den ihraç kararı üzerine istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu yeni partinin tüzük ve programı için çalışmalara başladı. Davutoğlu, ekim ayı başında Manisa ziyareti dışında tüm mesaisini parti programının hazırlanmasına verecek. Ancak anketlerde "Yeni partiler kurulursa oy verir misiniz?" ya da "Oy vermeyi düşünür müsünüz" şeklinde yöneltilen sorulara verilen olumlu yanıtların ilk etapta yüzde 20'leri bulduğu iddia edildi.

Tabelasını kasım ayı geçmeden asmaya hazırlanan eski başbakan Ahmet Davutoğlu öncülüğündeki oluşum ekim ayı ortasına kadar parti programı ve tüzüğünü tamamlamaya çalışacak.

Gazete Duvar'ın haberine göre; Davutoğlu'na yakın kaynaklar, yeni parti çalışmaları kapsamında saha çalışmalarına şimdilik yeni partinin programı ve tüzüğü için ara verildiğini açıkladı.

"Mutfakçalışmasınaağırlıkvereceğiz" diyen bir siyasetçi, ekonomiden dış politikaya temel konularda partinin tutumunu, yaklaşımını ortaya koyan çalışmaların yanı sıra anayasa, siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, yargıya dair de somut tespitler ve öneriler içeren çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Gazlama anketin sonucu yüzde 20

Kuruluş süreçleri tamamlanmadığı için kamuoyu araştırmalarında yeni parti oy oranlarına dair bir tespit yapmak mümkün değil. Ancak anketlerde "Yeni partiler kurulursa oy verir misiniz?" ya da "Oy vermeyi düşünür müsünüz" şeklinde yöneltilen sorulara verilen olumlu yanıtların ilk etapta yüzde 20'leri bulduğu iddia edildi.

Bugüne kadar açıklanan kamuoyu araştırmalarında eski bakan Ali Babacan önderliğinde kurulacak bir partinin Davutoğlu öncülüğünde kurulacak bir partiden daha çok oy alabileceğini gösteren sonuçlar çıktı. Davutoğlu ekibi ise bunun çok doğru olmadığını, kendilerine gelen çalışmalarda Davutoğlu'nun Babacan ekibinin önünde göründüğünü savunuyor.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 13:03
  1. Manisa
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Davutoğlu
  4. Ali Babacan

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