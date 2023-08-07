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Ekonomi İşte o sektör! Nakitini oraya yatıranlar parasına para kattı
Ekonomi

İşte o sektör! Nakitini oraya yatıranlar parasına para kattı

Yeniakit Publisher
2023-08-07 15:10:00 - 2023-08-07 15:26:31
İşte o sektör! Nakitini oraya yatıranlar parasına para kattı

Borsa İstanbul’da işlem gören enerji sektörü hisse senetlerine talep arttı. Enerji şirketlerindeki artış haftalık bazda ortalama yüzde 10 olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul’da enerji şirketlerine rağbet arttı. Dünya gündeminde yenilebilir enerjinin sıkça konuşulması Türkiye’de enerji şirketlerine ilgiyi artırdı. Son bir haftada borsada işlem gören 36 enerji şirketinde 21 tanesi sürekli yükseliş gösterdi.Artış gösteren hisselerin haftalık ortalama artışları yüzde 10 olarak hesaplandı. Enerjiye yatırımlar arttıkça borsada işlem adetleri ve tutarları yükseliyor.

Pay senedi yatırımcısında 800 bin kişilik artış

Öte yandan Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), verilerine göre 6 Ağustos itibariyle pay piyasasında işlem yapan yatırımcı sayısı bir haftada 800 bin kişi artarak 5,18 milyona ulaştı. Yatırımcıların portföylerinin piyasa değeri 8,53 trilyon liraya yükseldi. 31 Temmuz’da yatırımcı sayısı 5,10 milyon, portföy büyüklüğü 8,29 trilyon lira olarak gerçekleşmişti.

Borsa İstanbul’da toplam yatırımcı sayısı ise 6 Ağustos’ta 31,42 milyon olurken kayden saklanan menkul kıymetlerin piyasa değeri 10,43 trilyon lira olarak gerçekleşti.

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