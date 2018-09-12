İşte nergis çiçeğini çoğaltma yöntemleri!

Nergis çiçeği, mis kokusuyla ve güzel görüntüsüyle çeşitleri çok olan bir bitki türüdür. Nergis çiçeğini evde balkonda ya da bahçenizde yetiştirebilirsiniz.Nergis çiçeklerinin yetiştirilme mevsimi sonbahardır. Sonbahar başlarında dikilmesi tavsiye edilir.

NERGİS ÇİÇEĞİNİ ÇOĞALTMA YÖNTEMLERİ

TOHUM İLE ÇOĞALTMA

Tohumla nergis çoğaltma en zor yöntemlerin başında gelir. Nergis tohumunun çiçeklenmesi için en az 5 yıl beklemek gerekir. Çok zahmetli olan bu çoğaltma yöntemi çok tercih edilen bir yöntem değildir. Daha kolay ve zahmetsiz olan diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.

SAKLANMIŞ SOĞANLA ÇOĞALTMA

Nergis çiçeği bir önceki yıl tamamen kuruduğunda topraktan alınıp saklanarak yapılan bir çoğaltma işlemidir. Gazete kağıdına sarılarak 1 yıl saklanan nergis soğanı sonbahara girerken dikim işlemi yapılır.

MİNİK SOĞANLA ÇOĞALTMA

Nergis soğanı büyüdükçe yanlarından minik soğanlar çıkar. Bu minik soğanları yanlardan kopararak nergis çiçeğini arttırabilirsiniz. Saksıda dikilen nergis çiçeği solduktan sonra hepsi alınır, toprak güzelce temizlenir. Ardındanda minik soğanları toprağın içine gömüp saklayabilirsiniz. Yapılan bu işlem soğanın çürümesini engeller. Ya da direkt minik soğanı alıp dikebilirsiniz. Aradan bir yıl gibi bir süre geçtikten sonra filizlendiğini göreceksiniz.