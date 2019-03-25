İşte Müslümanların tanıması gereken 3 düşman ve 3 plan!
Milli Gazete yazarı Abdülaziz Kıranşal, Twitter hesabı üzerinden her Müslümanın tanıması gereken üç düşmanı ve bilmesi gereken üç planı paylaştı.25 Mart 2019 Pazartesi 16:43
Milli Gazete yazarı Abdülaziz Kıranşal, sosyal medya hesabı aracılığıyla dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Her Müslümanın tanıması gereken üç düşmanı ve bilmesi gereken üç planı yazan Kıranşal şu ifadeleri kullandı:
Her Müslüman Gencin Tanıması Gereken Üç Düşman:
-Theodor Herzl
-Emanuel Karasu
-Haim Nahum
Her Müslüman Gencin Bilmesi Gereken Üç plan:
-Büyük Ortadoğu Projesi
-Büyük İsrail Projesi
-Haim Nahum Projesi
Kıranşal, söz konusu paylaşımında, "Her Müslüman Gencin Bunlara Karşı Tanıması Gereken Bir Lider: Necmeddin ERBAKAN" ifadelerini de kullandı.
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