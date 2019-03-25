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İşte Müslümanların tanıması gereken 3 düşman ve 3 plan!

Milli Gazete yazarı Abdülaziz Kıranşal, Twitter hesabı üzerinden her Müslümanın tanıması gereken üç düşmanı ve bilmesi gereken üç planı paylaştı.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:43
İşte Müslümanların tanıması gereken 3 düşman ve 3 plan!

Milli Gazete yazarı Abdülaziz Kıranşal, sosyal medya hesabı aracılığıyla dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Her Müslümanın tanıması gereken üç düşmanı ve bilmesi gereken üç planı yazan Kıranşal şu ifadeleri kullandı:

Her Müslüman Gencin Tanıması Gereken Üç Düşman:

-Theodor Herzl
-Emanuel Karasu
-Haim Nahum

Her Müslüman Gencin Bilmesi Gereken Üç plan:

-Büyük Ortadoğu Projesi
-Büyük İsrail Projesi
-Haim Nahum Projesi

Kıranşal, söz konusu paylaşımında, "Her Müslüman Gencin Bunlara Karşı Tanıması Gereken Bir Lider: Necmeddin ERBAKAN" ifadelerini de kullandı.

İşte Abdülaziz Kıranşal'ın o paylaşımı...

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:43
  1. Milli Gazete yazarı Abdülaziz Kıranşal
  2. Theodor Herzl
  3. Emanuel Karasu
  4. Haim Nahum
  5. Büyük Ortadoğu Projesi
  6. Büyük İsrail Projesi
  7. Haim Nahum Projesi
  8. Müslümanların tanıması gereken düşmanlar
  9. Necmettin Erbakan
  10. Twitter
  11. Milli Gazete

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