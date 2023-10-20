  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İşte Mehmet Şimşek’in yeni durağı
Ekonomi

İşte Mehmet Şimşek’in yeni durağı

Yeniakit Publisher
2023-10-20 11:17:00 -
İşte Mehmet Şimşek’in yeni durağı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fransa yatırım turunda Türkiye’nin ekonomi politikalarını anlattı. Bir dizi görüşme gerçekleştiren Şimşek, hafta başı Körfez ülkelerini ziyaret edecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fransa yatırım turuna ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Şimşek, Fransa ziyaretinde Fransa’nın en büyük iş insanlarıyla bir araya geldiklerini belirtti. Öte yandan, yatırımcılarla yaptıkları görüşmelerin hafta başı Körfez ülkeleri ziyaretleriyle devam edeceğini ifade etti.

Şimşek paylaşımında şunları söyledi: “Dün yaptığımız bir günlük Fransa ziyaretimize çok şey sığdırdık. Bu kapsamda sabah ilk olarak BNP Paribas’ın Yönetim Kurulu Başkanı Jean LEMIERRE ev sahipliğinde, Fransa’nın en büyük iş insanları derneği MEDEF üyeleri ile bir araya geldik. Daha sonra Societe Generale’in ev sahipliğinde yaklaşık 4 trilyon avro yöneten Fransa merkezli yatırım fonlarına ve banka üst düzey yöneticilerine Türkiye ekonomisini ve programımızı anlattık. Ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı’nın Başkanı dostum Fatih BİROL ile küresel enerji piyasasının görünümüne ilişkin bir görüşme gerçekleştirdik. Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Sayın Bruno Le MAIRE ile ikili ticaretimizi ve karşılıklı yatırımları nasıl artıracağımıza yönelik istişarelerde bulunduk. Son olarak dün gece Fransa-Almanya Forumunda 70 civarında firmanın CEO/CFO’suna Türkiye’deki yatırım fırsatlarını anlattık. Fransa, Türkiye’de en çok uluslararası yatırım yapan ilk 10 ülke içinde yer alıyor. Yatırımcılarla görüşmelerimiz hafta başı Körfez ülkeleri ziyaretlerimiz ile de devam edecek. Ziyaretlerimizin amacı ülkemizin yeni programını anlatmak ve istihdam ve yüksek katma değer sağlayacak kalıcı yatırım çekmektir.”

Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Memurumuzu, işçimizi, emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz
Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Memurumuzu, işçimizi, emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Ekonomi

Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Memurumuzu, işçimizi, emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu
Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Ekonomi

Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Mehmet Şimşek’le ilgili o iddia herkesi şok etti! İnşallah böyle bir şey yoktur
Mehmet Şimşek’le ilgili o iddia herkesi şok etti! İnşallah böyle bir şey yoktur

Ekonomi

Mehmet Şimşek’le ilgili o iddia herkesi şok etti! İnşallah böyle bir şey yoktur

Hazine ve Maliye Bakanlığından Mehmet Şimşek açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığından Mehmet Şimşek açıklaması

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığından Mehmet Şimşek açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gültekin

SAYIN ŞİMŞEK, KAPI KAPI DOLAŞMANIZA HİÇ GEREK YOK, PARAYA İHTİYACINIZ VARSA, ÜLKEMİZİN İMKANLARI BİZE YETER, BU YETERLİLİK 1996 YILINDA ISPATLANDI, NİÇİN HAVUZ SİSTEMİNİ UYGULAMIYORSUNUZ DA, FAİZLERİ ARTIRARAK MALİYETLERİ ARTIRIYORSUNUZ VE SONRA ENFLASYON TEK HANELİ OLACAK İFADENİZ NEKADAR DOĞRU OLUYOR, BUNA SİZLER İNANIYORMUSUNUZ?
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23