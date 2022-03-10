İşte Mehmet Ceyhan'ın akılalmaz maske iki yüzlülüğü!
Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, Mehmet Ceyhan'ın, Sağlık Bakanlığı'nın kararı ile kullanım alanları daraltılan maske konusundaki iki yüzlülüğünü geçtiğimiz yıl gerçekleşen bir canlı yayındaki ifadeleri ile ortaya koydu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında alınan kararları açıklayarak, yeni bir normalleşme sürecine başladığımızı söyledi.
Bu kapsamda açık hava ile havalandırma sistemi mevut, sosyal mesafenin korunabildiği kapalı alanlarda zorunlu maske kullanımı kaldırıldı.
İki farklı söylem görenleri hayrete düşürdü!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçtiğimiz yıl katıldığı Habertürk canlı yayınında, "Bu maskeyi takarak sokakta dolaşmak son derece zararlı. Mikrop maskenin üzerinde birikiyor. Sonra o mikrobu bulaşmayacak kişilere bulaştırıyor." dedi.
2021'de bu ifadeleri kullanan Mehmet Ceyhan, alınan maske kararı sonrasında tam tersi bir açıklamada bulunarak şunları söyledi:
Maskenin nasıl bir zararı vardı anlamak mümkün değil, ciddi sıkıntılara yol açacak bir karar.