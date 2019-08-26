İşte laikçi badecilerin sahip olduğu kirli zihniyetin kabarık 'suç' dosyası!

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İslam’ın getirdiği yüksek ahlak anlayışından ve kadına verdiği değerden nasibini almayan ve bu bilince varamayan, varmak da istemeyen laikçi kemalist sol cenahın kokuşmuş isimleri toplumu derinden sarsan her olaydan nem kaparak içlerindeki din nefretini kusmanın yollarını buluyor.

İslam’a saldırarak gündeme gelmenin peşinde!

Yılmaz Erdoğan’ın ‘tiyatro’ programı sayesinde ünlü olan Bülent Emrah Parlak isimli şahıs da din ve devlet düşmanlığı üzerinden reklamını yapmaya çalışan isimlerden birisi. İsmi piyasadan silinen Parlak, laikçi kemalistler arasında yaygın olan din ve devlet düşmanlığı yaparak ünlü olma modasına uydu. Mensup olduğu solak camiadaki kadın ve çocuğa yönelik taciz, tecavüz ve şiddet haberlerini görmezden gelen, gündeme dahi getirmeyen Parlak, İslam ve Müslümanlarla hiç bir alakası olmamasına rağmen ‘Emine Bulut’ cinayeti üzerinden İslam’a, Müslümanlara, gerçek cemaat ve tarikatlara kin kustu.

Parlak, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Hayır efendim hepimiz suçlu değiliz, yıllardır insanımızı bilimsel eğitimden, sanattan uzak tutmak için elinden geleni yapan, toplumu gerici, çağ dışı yönelimlere mahkum eden, cahilleştirip emperyalizme köle yapmaya çalışan hepinizin desteklediği dincilik ve sağcılık suçlu" ifadelerini kullandı.

Laikçi sol zihniyetin kadın ve çocuk istismarı!

Kendisini ‘ahlak’ abidesi olarak gösteren sözde 'çağdaş' ve 'ilerici' olduğunu iddia eden 'Badeci Şeyh' Parlak'ın mensubu olduğu solak kemalist zihniyetin geçmişi kadına ve çocuğa yönelik tecavüz ve şiddet olaylarıyla dolu.

Her olayda Müslümanları hedef gösteren laikçilerin bu siciline, son olarak 'Emine Bulut'u katleden Bülent Parlak gibi içkici olan Fedai Varan da eklendi.

İşte Parlak’ın solak zihniyetinin kabarık suç dosyası;

Aziz Nesin Vakfı’nda tecavüz

Laikçilerin 'demirbaşı' olan Aziz Nesin Vakfı, 2007'de tecavüz skandalıyla gündeme gelmişti.

Mahkeme, Z.K.’ya istismarda bulundukları belirtilen vakıf eğitmenlerinden F.I.’yı 1 yıl 8 ay, E.A.’yı ise 2 yıl 2 ay 20 gün hapse mahkûm etmişti.

İsmail Saymaz tam bir sapık çıktı

Solak kemalistlerin öne çıkan isimlerinden İsmail Saymaz'ın çok sayıda kadına sarkıntılık yaptığı ortaya çıkmıştı.

Twitter hesabını ele geçirilen Saymaz’ın şok eden yazışmaları deşifre edildi. Çevresindeki tüm kadınlara sarkan Saymaz'ın Birgün gazetesi muhabiri Meltem Yılmaz ve gazeteci Nevşin Mengü ile olan özel görüşmeleri de sızdırıldı.

Saymaz, Birgün gazetesi muhabiri Meltem Yılmaz’la olan yazışmalarında, kadını ‘öpüşmek’ için tenha bir mekana çağırıyor, kadın gazeteci ise Saymaz'ı reddediyor.

İşte şok mesajlar:

Meltem Yılmaz: :))Dediğimi ciddiye al. İletişime söyle kadınla bağlantıya geçsinler.

Saymaz: Bana bunları yüz yüze anlatırsan olabilir mi

Meltem Yılmaz: Olur uygun bir günde o mekana gidelim, bavulun mekanına gittiğimiz. Çok güzeldi yaaaa mezeleri

Saymaz: Ya daha tenha bir yer olsun:) Şöyle öpüşmeye müsait filan. Orada çok uluorta ya.

Meltem Yılmaz: Ya İsmail hayır.

Saymaz: Ne hayır.

Meltem Yılmaz: Sevgilim var diyorum.

Saymaz: Ayrılacaksın, işte.

Meltem Yılmaz: Ben sana sevgilin varken böyle mi yapıyorum.

Saymaz: Uzatma.

Meltem Yılmaz: Hayır ya lütfen. Beni arkadaşın olarak görür müsün

Saymaz: Hayır. Meltem ne zaman buluşalım? Seni güzel bir yere götüreceğim. Öpme işine orada karar veririz. Yıllardır bekliyorum. Beklerin bir iki ay daha dert değil.

Meltem Yılmaz: Ok. Bekle

Saymaz: Ne bekle?...

Yeğeniyle zina yaptı

Laikçi Murat Başoğlu, evli olan öz yeğeni Burcu Başoğlu’nun bir teknede zina yaptığı görüntüleri ortaya çıkmış ve skandalın ardından kamuoyunda büyük infial uyandırmıştı. Gelen tepkilerin ardından konuyla ilgili dava açılırken Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu eşlerinden boşanmak zorunda kalmışlardı.

Cumhuriyet gazetesi ise rezaleti utanmadan böyle savunmuştu:

Müjdat Gezen'den çocuk istismarı

Yaptığı açıklamalarla Türk Milleti'nin ahlak yapısını ve geleneklerini hedef alan 'yol gösteren' Müjdat Gezen, yazdığı kitabında 16 yaşındaki bir kızla ilişki yaşayarak çocuk istismarcısı olduğunu itiraf etmişti.

'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...

Evli olmasına rağmen ahlaksızlık peşinde koşan Müjdat Gezen'in söz konusu kitapta ‘‘Öztürk Serengil'in 16-17 yaşındaki asistanıyla dünyam değişti. Ama eşim son derece onurlu bir kadındı. Bu ilişkiyi hazmedemedi. Ayrıldık’’ diye kaleme aldığı olaydaki 16 yaşındaki asistanın, Öztürk Serengil'in teyzesinin torunu olduğu sonradan anlaşılmıştı.

Muharrem İnce'nin taciz skandalı

CHP'nin geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin taciz skandalı büyük tepki çekmişti. 'Abazayım gel' mesajıyla 'çağdaşlığını' gösteren CHP'li İnce'ye, taciz ettiği CHP'li Fatma B. tarafından dava açılmıştı.

Muharrem İnce’den kadına taciz! ‘Abazayım gel’

Yılmaz Güney, sürekli dövdüğü eşine bilerek arabayla çarptı

Hakimi katleden ve hapis cezasının ardından cezaevindeyken Fransa'ya firar eden oyuncu Yılmaz Güney de kadına şiddetle gündeme gelmişti.

Yapımcı Abdurrahman Keskiner, hayatını anlatan “Apo Gardaş” adlı kitapta Nebahat Çehre’nin eşi Yılmaz Güney’den şiddet gördüğünü anlatmıştı. Yılmaz Güney’in Nebahat Çehre’yi sürekli dövdüğünü, bu yüzden ne zaman yanına gitse ağzını burnunu kan içinde bulduğunu anlatmıştı. hatta bir keresinde Yılmaz Güney yaşadıkları bir tartışma sonrası, Nebahat Çehre’ye bilerek arabayla çarpmış ve Çehre’yi hastanelik etmişti. Yapımcı, birlikte oldukları süre boyunca Nebahat Çehre’nin sürekli şiddet gördüğünü yazmıştı.

Ayrıca kadın cinayetilerinde İslam'ı ve Müslümanları suçlayan Bülent Parlak'ın hayranı olduğu ve güzelleme yaptığı Yılmaz Güney, Eşrefpaşalı filmindeki bir sahnede, gerçek mermiyle, baskı yaptığı kadın oyuncu Nebahat Çehre'nin başındaki bardağa ateş etmişti.

Kadına kafa attı

Şarkıcı Hayko Cepkin, bar çıkışında bir kadına kafa atarak darp etmiş, hakkında açılan davada bin lira para cezasına çarptırılmıştı.

Ali İhsan Varol eşine yumruk attı

Gezici sunucu Ali İhsan Varol, eşine yumruk atmış ve eşi Ayşe Varol kendisinden şikayetçi olmuştu. Olay basına yansımasının ardından sessiz sedasız boşanmıştı.

Kadın STK'ları samimiyetsiz! Dayak atan gezici ise kör ve sağırlar

İsmail Küçükkaya eşini darp etti

Televizyon yayınlarında ve sosyal medya hesaplarında kadına şiddete karşı sözde söylemlerde bulunan FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın geçtiğimiz yıl yumrukladığı eşine ekonomik, fiziksel ve duygusal şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı.

Metin Yıldız'dan eşine dayak

Bülent Parlak'ın oyuncu arkadaşı Metin Yıldız, eşini dövmesi nedeniyle karakolluk olmuştu. Eşi Elvan Yıldız, kendisine yumruk atan Metin Yıldız'dan şikayetçi olmuştu.

Deniz Gezmiş polise kurşun sıktı, banka soydu

'68' komünist kuşağının 'kahramanlaştırdığı' Deniz Gezmiş'in icraatlarından bazıları; Silahlı mücadele için Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nu kurdu. Filistin'de terör eylemleri için silahlı eğitim aldı. ABD Büyükelçiliği önünde nöbet tutan polislere kurşun sıktı. Silahlı banka, ev ve araba soygunları yaptı.

Metrobüs sapığı 'Kemalist' çıktı

Metrobüsle Avcılar istikametine giden bir kadın yolcuya ahlaksız hareketler yapan ve kadın tarafından videoya alınarak ifşa edilen sapık Fatih Özdemir’in, sosyal medya hesaplarından CHP yanlısı paylaşımlarda bulunduğu, CHP’nin etkinliklerinde aktif rol aldığı ve Ekrem İmamoğlu’nu övücü ifadeler kullandığı öğrenilmişti.

Bu sapık da Müslümanlara mal edilmesine rağmen gerçek kısa zamanda ortaya çıkmıştı. Bunun ardından kıvıran laikçiler "Sapığın partisi mi olur" bahanesine sığınmıştı.

İşte CHP'li o sapığın paylaşımları;

7 yıl boyunca kızına tecavüz etti

MTV, Eurosport başta olmak üzere birçok tematik kanalın sahibi laikçi medya patronu Fatih Oflaz, 7 yaşından 15 yaşına kadar kızına tecavüz ettiği ortaya çıkmış ve geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 18 yıl hapse mahkum olmuştu. Hapis kararının ardından ise Oflaz İspanya'ya firar etmişti.

Kendisine ait kişisel sergisinde 35 yıl önce spermlerini sildiği peçeteyi utanmadan sergileyen Bedri Baykam hakkında o dönem 'Teşhircilik' suçundan soruşturma başlatılmış ve Baykam savcılığa ifade vermişti.

Spermci Bedri iki darbeseverin arkasında durdu!

CHP'li eşcinselden '100 lira' karşılığında çocuk istismarı!

İzmir'de çektiği video ile gündeme oturan CHP'li eşcinsel sapkın Gaga Bulut, çocuk istismarıyla tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

Çocuk istismarcısı eşcinsel sapkın Gaga Bulut, Türk düşmanı çıktı!

18 yaşından küçük iki erkek çocuğunu 100 lira karşılığında öpüşmeye teşvik eden ve kayıt altına alan ahlaksız şahsın bu videoyu paylaşmasının ardından sosyal medyada büyük bir infial yaşanmıştı. Yaşanan bu çocuk istismarı skandalının üzerine İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı harekete geçmiş, sapkın yakalanarak gözaltına alınmıştı.

CHP'li gazeteci tecavüzden tutuklandı

Manavgat'ta küçük yaştaki kız çocuklarını taciz eden CHP'li Recep M, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sapığın yakın arkadaşı olan CHP’li Kara’nın ve CHP Manavgat İlçe Teşkilatı’nın, skandalı örtbas etmeye çalıştığı medyaya yansımıştı.

CHP'li Gülen'den çocuk istismarı

Kızılay'ın Nevşehir şubesin başkanlık yapan Cengiz Gülen'in babası CHP'li Erol Gülen, 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuştu.

Profesörden kadın veterinere tecavüz!

Ankara'da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan bir kadın veterinere tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan Prof. Dr. Hasan Bilgili hakkında 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Davasının halen sürdüğü Bilgili'nin daha önce de 5 ayrı davadan soruşturma geçirdiği belirtildi.

Bardan evine götürdüğü genç kızı kılıçla katletti!

2017 yılında İzmir’de üniversiteli G.Ö., gece barda tanışıp evine götürdüğü 21 yaşındaki Ege Üniversitesi öğrencisi Zülal T.’yi, kılıçla katletmişti.