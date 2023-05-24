İşte Kılıçdaroğlu'nun siyasi dehası... Yüzde 2 oy alan Özdağ'a 2 bakanlık 2'de başkanlık

14 Mayıs seçimlerinde 5,17 oy alan ATA ittifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemesinin ardından hayal kırıklığına uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile kirli pazarlıklar sonrasında anlaşmaya vardı. 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hezimete uğrayan CHP kirli pazarlıklarına bir yenisini daha ekledi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasında yaşanan pazarlığın detayları ortaya çıktı.

PAZARLIĞIN DETAYLARI

Sığınmacı karşıtı politikalar yürüten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yedili Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıkladı. Bunun üzerine CHP yandaşı Sözcü Televizyonu’na telefonla bağlanan Gazeteci Saygı Öztürk, İçişleri Bakanlığı’nın Özdağ’a verileceğini söyledi.

YÜZDE 2 OYA 2 BAKANLIK

Gazeteci Saygı Öztürk, “İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, TİKA Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ile ilgili başkanlıklar Zafer Partisi'ne verildi” dedi.

KÜÇÜK ORTAKLAR 37 VEKİL ÇIKARDI

7'li koalisyonu oluşturan ve CHP listelerinden seçime giren 'küçük' ortaklar DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti, 37 vekil çıkardı. Seçimlere yüzde 1 dahi katkı sağlamayan 'küçük' ortakların vekil çıkarması, CHP Teşkilatlarını ve seçmenlerini kızdırdı. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin de destek verdiği 7'li koalisyonu oluşturan partilerin desteğine rağmen cumhurbaşkanı seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın gerisinde kalarak beklediği oyu alamadı.

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