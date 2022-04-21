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Gündem İşte Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilme anı!
Gündem

İşte Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilme anı!

Elektrik faturasını ödemeyerek toplumu provoke eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yasal düzenlemeden kaçamadı. Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilme anı sosyal medyaya düştü.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 16:09:00 - 2022-04-21 16:29:16

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası provokasyonuna geçit verilmedi.

Ödemesini yasal süresi içinde gerçekleştirmeyen Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilme görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Kılıçdaroğlu, bir yandan "Elektrik faturamı ödemeyeceğim." diyerek toplumu "zam" üzerinden kışkırtmaya çalışırken diğer yandan geceliği yüz bin liralık ultra lüks otelde konaklamıştı.

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