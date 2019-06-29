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İşte Kemalist eğitim sistemi!

Türkiye’nin temel sorunlarından birisi olan eğitim sisteminde, Kemalist sistemin ezberci yaklaşımının ne kadar gereksiz, faydasız olduğunu bir kez daha gözler önüne serildi. Bilgi yarışmasına katılan iki kişi, ilkokuldan üniversiteye kadar her sene tekrar edilen ve tüm Türkiye vatandaşlarının bilmesi gereken konuda bile cevap veremedi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 15:19

 yeniakit.com.tr Müge Anlı’nın sunduğu Güven Bana isimli bilgi yarışmasında, ilkokuldan üniversiteye kadar her sene öğrencilere gösterilen ve sınavlarda sorulan cumhuriyetin ilanı ve Birinci Meclisin kuruluş yılı soruldu. Yarışmacıların bu soru karşısındaki çaresiz tavırları, eğitim sistemindeki 90 yıllık Kemalist baskının öğrencilere dayattığı ezberci sistemin, ne kadar faydasız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşlarının bilmesi gereken bir konuda  bile yarışmacıların cevap verememesi, üstüne Birinci Meclis’in kuruluşu olarak 19 Mayıs’ı söylemesi, sistemin reforma olan ihtiyacını bir kez daha kanıtladı.

Müge Anlı kızardı

Programın sunucusu Müge Anlı, “Türkiye’de Cumhuriyetin ilan edildiği yıl, Ankara'da Birinci Meclisin açılış tarihinden kaç yıl sonradır?” sorusunu sordu.

Yarışmacıların çaresiz tavırları karşısında şaşkınlığını ve sinirini gizleyemeyen Müge Anlı, “Size şimdi bir şey söyleceğim, söylersem beni de...” sözleriyle yarışmacılara tepki gösterdi.

19 Mayıs cevabı

Yarışmacılardan birisi, Birinci Meclisin kuruluş yılı olarak 19 Mayıs cevabını verdi.

Sistem çöktü!

Cumhuriyetin ilanından bu yana eğitim sisteminde Kemalist baskı etkili oldu. Özellikle Kemalist sistemin eğitimdeki ezberci yaklaşımı, öğrencilerin not aldıktan sonra bildikleri her şeyi unutmalarına, bilginin kalıcı olmamasına neden oldu. Programda, yıllarca görülen bir konuda bile yarışmacıların cevapsız kalması, eğitim sisteminin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne sererken, sistemin çöktüğünü de tüm Türkiye’ye bir kez daha göstermiş oldu.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 15:19
  1. Ankara
  2. Müge Anlı
  3. Güven Bana
  4. Kemalist eğitim sistemi
  5. eğitim sistemi
  6. reform
  7. Cumhuriyetin ilanı
  8. Birinci Meclis
  9. Birinci Meclisin açılışı

YORUM YAZ

  • AbiAbi1 sa önce
    eğitim sistemimiz zaten fecaat
  • AkasAkas1 sa önce
    Demek ülkeyi kemalistler yönetiyor.
  • İmanli İmanli 1 sa önce
    Bir imama bakıp ülkede imam kalmamış demek gibi olmuş örnek

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