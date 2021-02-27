İşte Kemal'in anlattığı ve gerçekteki Maltepe

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CHP idaresindeki Maltepe'de sokaklar çöplüğe döndü. CHP'li Maltepe Belediyesi işçilerinin greve gitmesi sonrası sokaklarda çöp dağları oluştu. Maltepe'nin birçok mahallesinde çöpler konteynerlerden taşarak yollara saçıldı.

Ortaya çıkan manzara mide bulandırırken çöpler nedeniyle oluşan kötü koku vatandaşları isyan ettirdi. Duruma daha fazla dayanamayan mağdur vatandaşlar sokaklara dökülerek çöpleri kendi başlarına toplamaya çalıştı. Duruma isyan eden bir vatandaş ise, "Bu ne Allah aşkına rezillik ya. Bu virüs değil de nedir Allah aşkına. Bu virüsten daha tehlikeli değil mi?" diyerek tepkisini dile getirdi.

İBB "yetkimiz yok" dedi

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin destek hattı Beyaz Masa'yı arayarak şikayette bulunan ilçe sakinleri ise hiç beklemedikleri bir cevapla karşılaştı. Beyaz Masa ilçenin CHP'li Maltepe Belediyesi'nin yükümlülüğünde olduğunu belirterek İBB'nin duruma herhangi bir müdahalede bulunamayacağını açıkladı.

KK'nın sözleri yeniden gündem oldu

Maltepe sokakları çöplerle dolup taşarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir açıklama yeniden gündeme geldi.

Kızmadan, dökmeden, dağıtmadan ve kavga etmeden bütün herkesi kucaklayacaklarını iddia eden Kılıçdaroğlu şunları söylemişti:

"Maltepe'de yaşıyorsa belediye başkanı oraya hizmeti götürecek. Ben bizim insanımızın ferasetine güveniyorum. Çünkü o hizmeti götürdüğü zaman sonunda vatandaş diyecek ki; Oy vermedim ama bana hizmet getiriyorlar, oy vermedim ama benim mahalleme kreş yaptırdı, oy vermedim ama benim mahalleme park yaptırdı, oy vermedim ama buradaki durağı düzeltti, oy vermedim ama buraya kültürü ve sanatı getirdi. Demek ki bu belediye başkanına oy vermem lazım diyecek"

Lafa gelince hizmeti dilinden düşürmeyen ancak iş icraate gelince kafayı kuma gömen Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren bazı vatandaşlar, "oy verdim ama çöp topluyorum", "Her şey çöp güzel oldu", "hem oy verdik hem çöp topluyoruz", "laf var ama icraat yok", "Maltepe oldu Çöptepe" şeklinde yorumlarda bulundu.