  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İşte Kemal'in anlattığı ve gerçekteki Maltepe
Gündem

İşte Kemal'in anlattığı ve gerçekteki Maltepe

Vatandaşların sorunlarına çözüm üretip hizmet götüreceklerini iddia eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve saz arkadaşları Maltepe'de yaşanan çöp rezaleti karşısında adeta üç maymunu oynuyor. Vatandaşlar CHP'nin vurdumduymaz ve ikiyüzlü tavrına isyan ederken Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yıllarda Maltepe ile ilgili yaptığı bir açıklama yeniden akıllara geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 16:51:00 -

 yeniakit.com.tr 

CHP idaresindeki Maltepe'de sokaklar çöplüğe döndü. CHP'li Maltepe Belediyesi işçilerinin greve gitmesi sonrası sokaklarda çöp dağları oluştu. Maltepe'nin birçok mahallesinde çöpler konteynerlerden taşarak yollara saçıldı.

Ortaya çıkan manzara mide bulandırırken çöpler nedeniyle oluşan kötü koku vatandaşları isyan ettirdi. Duruma daha fazla dayanamayan mağdur vatandaşlar sokaklara dökülerek çöpleri kendi başlarına toplamaya çalıştı. Duruma isyan eden bir vatandaş ise, "Bu ne Allah aşkına rezillik ya. Bu virüs değil de nedir Allah aşkına. Bu virüsten daha tehlikeli değil mi?" diyerek tepkisini dile getirdi.

İBB "yetkimiz yok" dedi

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin destek hattı Beyaz Masa'yı arayarak şikayette bulunan ilçe sakinleri ise hiç beklemedikleri bir cevapla karşılaştı. Beyaz Masa ilçenin CHP'li Maltepe Belediyesi'nin yükümlülüğünde olduğunu belirterek İBB'nin duruma herhangi bir müdahalede bulunamayacağını açıkladı.

KK'nın sözleri yeniden gündem oldu

Maltepe sokakları çöplerle dolup taşarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir açıklama yeniden gündeme geldi.

Kızmadan, dökmeden, dağıtmadan ve kavga etmeden bütün herkesi kucaklayacaklarını iddia eden Kılıçdaroğlu şunları söylemişti:

"Maltepe'de yaşıyorsa belediye başkanı oraya hizmeti götürecek. Ben bizim insanımızın ferasetine güveniyorum. Çünkü o hizmeti götürdüğü zaman sonunda vatandaş diyecek ki; Oy vermedim ama bana hizmet getiriyorlar, oy vermedim ama benim mahalleme kreş yaptırdı, oy vermedim ama benim mahalleme park yaptırdı, oy vermedim ama buradaki durağı düzeltti, oy vermedim ama buraya kültürü ve sanatı getirdi. Demek ki bu belediye başkanına oy vermem lazım diyecek"

Lafa gelince hizmeti dilinden düşürmeyen ancak iş icraate gelince kafayı kuma gömen Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren bazı vatandaşlar, "oy verdim ama çöp topluyorum", "Her şey çöp güzel oldu", "hem oy verdik hem çöp topluyoruz", "laf var ama icraat yok", "Maltepe oldu Çöptepe" şeklinde yorumlarda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Polat

Chp'li belediyelerin hepsi de, Akp'nin verdiği sadaka asgari ücretten yüksek maaş veriyor işçilerine. Ne anlatıyorsunuz, bu internet çağında kim inanır buna.
  • Yanıtla

Aaaaa

Üzüldüğümü söyleyemem Maltepe liler bunu chp ye oy veeirken düşüneceklerdi 
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
CHP'li Belediyede toplanmayan çöpleri CHP'li vatandaşlar topladı
Gündem

CHP'li Belediyede toplanmayan çöpleri CHP'li vatandaşlar topladı

CHP'li Maltepe Belediyesinde işçilerin grev yapması nedeniyle biriken çöpleri CHP'li vatandaşlar topladı. Sendikayı suçlayarak belediye başk..
'Polis beni alamaz' dedi sonrası bildiğiniz gibi...
Yaşam

'Polis beni alamaz' dedi sonrası bildiğiniz gibi...

Konya'da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden birinin canlı yayında 'Polis beni alamaz' dediği öğr..
ABD'den Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından yaptırım kararı! Prens Selman'a torpil geçtiler
Dünya

ABD'den Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından yaptırım kararı! Prens Selman'a torpil geçtiler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin raporun yayınlanmasının ardından başta Kaşıkçı c..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay