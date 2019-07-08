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İşte karikatürcüleri bile ağlatan CHP'li!

Akit TV muhabirinin CHP'li bir vatandaş ile yaptığı röportaj, sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Seçimlerde CHP'li Ekrem İmamoğlu için gönüllü olarak çalıştığını ve tüm vaatlerini ezbere bildiğini söyleyen CHP'linin İmamoğlu'nun bir vaadini bile sayamaması, videoyu izleyenlere 'İşte gerçek bir CHP'li koyun' yorumlarını yaptırdı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:17

AK Parti'ye gönül veren insanları küçük düşürmek isteyen CHP'liler yıllarca AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen vatandaşlara 'Koyun' sıfatını yapıştırmaya çalıştı. Akit TV muhabiri Mert Armağan'ın CHP'li bir vatandaş ile yaptığı sokak röportajını izleyenler ise 'İşte gerçek bir CHP'li koyun' dedi.

'Tüm vaatlerini ezbere biliyorum' dedi, 1 tane bile sayamadı

Akit TV muhabiri Mert Armağan'ın geçtiğimiz günlerde bir CHP'li ile yaptığı röportaj, sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Seçim döneminde CHP'li Ekrem İmamoğlu için gönüllü olarak çalıştığını ve tüm vaatlerini ezbere bildiğini söyleyen bir CHP'linin İmamoğlu'nun hiçbir vaadini söyleyememesi 'İşte gerçek bir CHP'li koyun' yorumlarını yaptırdı.

İzleyenleri kırıp geçiren diyalog şöyle gerçekleşiyor;

Muhabir: İmamoğlu'nu samimi buluyor musunuz? Neden?
CHP'li: Bizden biri vaatleri iyi karakteri iyi. Şöyle söyleyeyim ben İstanbul gönülleri adına çalıştım İmamoğlu adına, gündüz işteydim akşam İmamoğlu adına çalıştım. Sürekli her projesinin içindeydim her adımının da destekçisiydik. tüm projelerini biliyorum. Her projesini de destekliyoruz.
Muhabir: En çok hangi vaadi?
CHP'li: Hepsini tek tek saymama gerek yok.
Muhabir: Mesela hangi 3 tanesini say
CHP'li: Şimdi bu mu yani. Bunları sorguluyorsunuz
Muhabir: Aday sonuçta kime nasıl oy vereceğiz. Vaad olması lazım dimi
CHP'li: Bütün bildirileri ben dağıttım diyorum. Bütün vaatlerin hepsini ezbere biliyorum. Özellikle şu üç vaadini sayarım diye bir şey yok.
Muhabir: Tamam o zaman herhangi 3 vaadini söyle

Tüm vaatleri ezbere biliyorum diyen CHP'li vatandaş, spikerin bu sözleri üzerine tamam o zaman diyerek telefonundan vaatlere bakmaya çalıştı.

'Böyle karakterleri nereden buluyorsunuz'

CHP'li kişinin İmamoğlu'na kuru kuruya hiçbir şey bilmeden oy verdiğinin ve onun için çalıştığının anlaşılması üzerine sosyal medyada yapılan bir yorum dikkat çekti. Yorumda vatandaş, "yıllardır amatör karikatür çizerim gülmekten gözüm yaşardı be kardeşim, böyle karakterleri nereden buluyorsunuz bilsem de ben de oralarda gezsem" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:17
  1. İstanbul
  2. CHP'li Ekrem İmamoğlu
  3. Akit TV muhabiri Mert Armağan

YORUM YAZ

  • MustafaMustafa20 dk önce
    Koyunlardan şikayetçiyiz madem sınav yapalım. Her sene birkaç defa sınav olsun ve geçerlilik süresi 5 yıl olsun. Sınavı geçemeyen oy kullanamasın. Mesela bu sistemi ABD'de uygulasak Trump veya rakibi Hillary başkanlığı rüyasında görürdü ancak.
  • meçulmeçul23 dk önce
    mal dolu baştan aşağıya boş bira beyinler....
  • abidin kayaabidin kaya50 dk önce
    CHP'liler koyun gibi oy vermeseydi 25-30 yıldır izmiri CHP alırmıydı.
  • GüneyrüzgarıGüneyrüzgarı1 sa önce
    Bizden biri,karakteri iyi diyor.Yalan,iftira,devlet görevlisine hakaret,şikeci etiketi taktığı camiadan mazbata dilenen İYİ bir karakter ! Seçim çalışmalarında bulundum diyerek adayın vaâdlerini bilemeyen koyun dâhi olamaz.Sağ seçmeni her zaman aşağılayarak,nasıl oy kullanacağını bilmez diyenlerin nasıl oy kullandığı aşikâr !
  • AkilAkil1 sa önce
    Sen hakikaten kerizin biri imissin böyle CHP'li kerize bakın aklınız basina gelsin burdan kaç lirakazandın Ekrem para kazanıyor ya sen keriz ne kazandın
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU1 sa önce
    MİLLET İTTİFAKI TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK POSTERİ SALLADI,MİLLET DE BUNA İNANDI.HATA YETERLİ PROPAGANDAYI YAPAMAYAN AKP Lİ YÖNETİCİLERDE.BIRAK BU OY VERENLER AĞIZLARININ PAYLARINI ALSINLAR.HERŞEY BERBAT OLACAK BERBAT.
  • mustafa temizmustafa temiz1 sa önce
    ne kadar ayip ne kadar cahilce yapilmis bir haber ben cok roportas izledim genellikleak partili vatandaslarimiz daha cahil ve konusmasini blmeyen kesim ama koministlerin bile boyle bir baslik attigini gormedim akit gazetesi ve arkadaslari bunu yaparak bir insanin gunahina girmislerdir ve bu bizden olmayan insanlarin hepsine ayni seyi soylemis olmakla esdegerdir yani obur tarafta koyun dedigimiz insanlardan af dileyecegiz o genc arkadasimiz ailesi yok mu esi dostu yok mu karar sizin yorumsuz
  • zaferzafer2 sa önce
    Liderleri de daha önce, açıkladıkları 17 maddelik manifesto sorulduğunda şu an bilmiyorum dememiş miydi!!!
  • taner doğantaner doğan2 sa önce
    sitenizi takip ediyorum ama şunu bilmenizi isterim by manşeti size yakıştıramadım.olmaz arkadaş ne olursa olsun aynı görüşte değiliz diye insanlara bu tip hitaplar olmaz.buna en çok müslümanım diyen bizlerin daha çok dikkat etmesi lazım
  • SahinSahin2 sa önce
    Bunlar 1 tane degil sakin yanilmayin.tamami böyle.biz bosuna demiyoruz.chp tutsun bir eşşeği aday göstersin bu avamin tamami yine oy verir.Allah bunlarin akillarini almis lakin kendilerini hala akilli saniyorlar.
  • YağmurYağmur2 sa önce
    Hulooooo da demiş mi :)
  • OttomanOttoman2 sa önce
    Yıllardır onlar bize koyun derdi bizde her seçimde koyardık.şimdi biz mi onlara koyun diyoruz? Birbirimizi aşağılamaya ne gerek var?
  • FikretFikret2 sa önce
    Ağzımı bıraktım başka yerimle güldüm. Sorsaydı muhabir acaba adını söyleyebilecek miydi? Sanmam, onda bile bir kaç saniye düşünürdükesin. :))
  • engineerengineer2 sa önce
    öküzün yavrusuna oğlak diyenlerden bu genç chp li.

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