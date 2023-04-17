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Yaşam İşte, karayolunun son hali | Baraj suyu yükseldi yol çöktü!
Yaşam

İşte, karayolunun son hali | Baraj suyu yükseldi yol çöktü!

Yeniakit Publisher
2023-04-17 18:30:00 -

Batman'da baraj suları yükselince Kozluk karayolunda çökme meydana geldi.

Batman Çayında yükselen su seviyesi Batman Kozluk karayolunun çökmesine neden oldu.

Batman Barajında baraj kapaklarının açılması ile birlikte Batman Çayında su seviyesi yükseldi. Suların yükselmesi ile birlikte Batman Kozluk karayolunda çökme meydana geldi. Batman karayolları bakım onarım ekipleri yolu tek şeride düşürdü. Karayolu ekipleri yolun onarımı için çalışmalar başlattı. Çalışmalar nedeniyle Batman Kozluk karayolu trafik akışı tek şerit üzerinden devam ediyor.

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