İşte kapari bitkisinin sağlığa olan faydaları!
Akdeniz bölgesinde yaşanan kapari bir diğer ismiyle gebre otu sağlık için son derece faydalıdır. Peki, kapari hangi sağlık sorunları için nasıl tüketilir?18 Temmuz 2019 Perşembe 08:40
Kapari bir diğer ismiyle gebre otu Akdeniz bölgesinde kendiliğinden yetişen bir bitkidir. Kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılan kapari salataların da vazgeçilmezidir. Zehirli bir bitki olduğu için işin uzmanlarınca toplanan ve turşusu yapılan kapariyi salatalarınızda, soğuk ikramlarınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Peki, kaparinin faydaları nelerdir?
Antioksidan deposu
Kapari iyi bir antioksidan deposudur. Bu nedenle düzenli tüketiminde kapari hücre hasarlarını önler. Kısacası kapari yıllara meydan okumanıza yardımcı olur.
Anemi düşmanı
Demir insan bedeni için son derece önemlidir. Demir eksikliği anemisi yaşayanlar bu nedenle çeşitli sağlık sorunlarıyla uğraşır. Anemi tedaviniz sırasında düzenli olarak kapari tüketebilirsiniz.
Güçlü kemikler
Kapari; K vitamini, kalsiyum ve magnezyum içerir. Bütün bu vitamin ve minareller kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.
Kabızlığa son
Kapari düzenli tüketildiğinde kabızlık sorununu ortadan kaldırır.
Kalp dostu
Kan dolaşımını düzenleyen kapari kalp ve damar sağlığı için son derece faydalıdır.
Mide sorunlarına iyi gelir
Kapari özellikle ülser semptomlarını bir hayli azaltır.
Regl düzenleyici
Birçok kadın adet düzensizliğinden yakınır. Yapılan bilimsel çalışmalar düzenli kapari tüketenlerde regl düzensizliği sorunu yaşanmadığını ortaya koymuştur.
Kaparili kuskus salatası
Malzemeler:
- Bir paket kuskus
- 1 çay bardağı kapari turşusu
- 1 çay bardağı haşlanmış mısır
- 10-15 adet turşulu yeşil zeytin
- 3-4 adet kornişon turşu
- 2 adet kırmızı köz biber
- Nane
- Maydanoz
- Dereotu
- 1 adet limonun suyu
- Tuz
- Zeytinyağı
Öncelikle kuskusu tencereye alıp haşlayın.
Kuskus haşlanırken siz kornişon turşuları, zeytinleri ve köz kırmızı biberleri ince ince doğrayın.
Nane, maydanoz ve dereotunu da arzu ettiğiniz boyutlarda doğrayın.
Haşlanan kuskusu süzüp geniş bir kaseye alın.
Üzerine tüm malzemeleri ekleyip güzelce karıştırın.
Şimdiden afiyet olsun.
YORUM YAZ