İşte İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul için düşündüğü isimler

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul'da aday göstereceği isimlerle ilgili kulislerde dikkat çeken bir iddia konuşulmaya başlandı. İyi Parti'nin Ankara için Adnan Beker, Kürşad Zorlu ve Koray Aydın isimlerini düşünürken,İstanbul'da ise Buğra Kavuncu ve ekonomist Bilge Yılmaz'ın adı konuşuluyor.

İYİ Parti yerel seçimlere ayrı ayrı girecek

Türkiye, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerin havasına iyiden iyiye girdi. Siyasi partiler özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi hayati öneme sahip büyükşehirlerdeki adaylarını belirlemek için şimdiden çalışmalara başladı. Genel seçimlerde Millet İttifakı çatısı altında yer alan CHP ve İyi Parti'nin yerel seçimlerde nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu olurken, ilk izlenim iki partinin de seçimlere ayrı ayrı gireceği yönünde.

İYİ Parti ile ilgili kulisleri sallayacak iddia

CHP'de Ekrem İmamoğlu İstanbul, Mansur Yavaş Ankara, Tunç Soyer de İzmir'e yeniden talip olduğunu açıklarken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu sefer ittifak yapmadan seçimlere gireceğini söyledi. Büyükşehirlerde aday gösterilecek isimleri ince eleyip sık dokuyan İYİ Parti ile ilgili Ankara kulislerini sallayan bir iddia ortaya atıldı.

Ankara için konuşulan isimler

İddiaya göre, İYİ Parti'de Ankara için 3 isim konuşuluyor. Bunlar Adnan Beker, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ve Koray Aydın.

İstanbul için iki isim

İstanbul'da düşünülen isimler ise Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu ve ekonomist Bilge Yılmaz. Buğra Kavuncu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile olan yakın ilişkileriyle biliniyor. Bilge Yılmaz ise, Millet İttifakı'nın genel seçimleri kazanması halinde İYİ Parti'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak görmek istediği kişiydi.

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