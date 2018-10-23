İşte İstanbul'un yeni metro hatları!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yapımını sürdürdüğü 17 metro projesi ve bu projelerin bitiş tarihleri belli oldu.23 Ekim 2018 Salı 11:14
Kimisi 2018 sonunda kimisi de 2022'de hizmete açılacağı planlanın projelerin hayata geçirilmesiyle İstanbul'da raylı sistemin uzunluğu 455,7 kilometreyi bulacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yapımı devam eden raylı sistem projeleri, uzunlukları ve tamamlanış tarihine ilişkin bilgiler şöyle:
PROJELER
Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı (UBAK)
Uzunluk: 63 kilometre
Bitiş yılı: 2018 sonu
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı (1. Etap- İBB)
Uzunluk: 18 kilometre
Bitiş yılı: 2019
Kabataş-Mecidiyeköy Metro Hattı (2.Etap- İBB)
Uzunluk: 6,5 kilometre
Bitiş yılı: 2020
Sabiha Gökçen-Kaynarca Merkez Metro Hattı (UBAK)
Uzunluk: 7,4 kilometre
Bitiş yılı: 2019
Gayrettepe-3.Havalimanı Metro Hattı (UBAK)
Uzunluk: 37,5 kilometre
Bitiş yılı: 2019
Dudullu-Bostancı Metro Hattı (1 ve 2. Etap İBB)
Uzunluk: 14,3 kilometre
Bitiş yılı: 2019
Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı (İBB)
Uzunluk: 6,2 kilometre
Bitiş yılı: 2019
Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay (İBB)
Uzunluk: 10,1 kilometre
Bitiş yılı: 2019
Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı (İBB)
Uzunluk: 800 metre
Bitiş yılı: 2019
Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı (İBB)
Uzunluk: 18,5 kilometre
Bitiş yılı: 2019
Ataköy-Basın Ekspers-İkitelli Metro Hattı (İBB)
Uzunluk: 13 kilometre
Bitiş yılı: 2020
Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı (İBB)
Uzunluk: 13 kilometre
Bitiş yılı: 2020
Sancaktepe-Sultanbeyli-Yenidoğan Metro Hattı (İBB)
Uzunluk: 17,8 kilometre
Bitiş yılı: 2020
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı (İBB)
Uzunluk: 13 kilometre
Bitiş yılı: 2020
Bağcılar (Kirazlı) - Küçükçekmece Metro Hattı (İBB)
Uzunluk: 9,7 kilometre
Bitiş yılı: 2020
Bakırköy(İDO) - Kirazlı Metro Hattı (UBAK)
Uzunluk: 8,9 kilometre
Bitiş yılı: 2020
Halkalı-Arnavutköy-3.Havalimanı Metro Hattı (UBAK)
Uzunluk: 27 kilometre
Bitiş yılı: 2022
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