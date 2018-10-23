İşte İstanbul'un yeni metro hatları!

Kimisi 2018 sonunda kimisi de 2022'de hizmete açılacağı planlanın projelerin hayata geçirilmesiyle İstanbul'da raylı sistemin uzunluğu 455,7 kilometreyi bulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yapımı devam eden raylı sistem projeleri, uzunlukları ve tamamlanış tarihine ilişkin bilgiler şöyle:

PROJELER

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı (UBAK)

Uzunluk: 63 kilometre

Bitiş yılı: 2018 sonu

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı (1. Etap- İBB)

Uzunluk: 18 kilometre

Bitiş yılı: 2019

Kabataş-Mecidiyeköy Metro Hattı (2.Etap- İBB)

Uzunluk: 6,5 kilometre

Bitiş yılı: 2020

Sabiha Gökçen-Kaynarca Merkez Metro Hattı (UBAK)

Uzunluk: 7,4 kilometre

Bitiş yılı: 2019

Gayrettepe-3.Havalimanı Metro Hattı (UBAK)

Uzunluk: 37,5 kilometre

Bitiş yılı: 2019

Dudullu-Bostancı Metro Hattı (1 ve 2. Etap İBB)

Uzunluk: 14,3 kilometre

Bitiş yılı: 2019

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı (İBB)

Uzunluk: 6,2 kilometre

Bitiş yılı: 2019

Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay (İBB)

Uzunluk: 10,1 kilometre

Bitiş yılı: 2019

Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı (İBB)

Uzunluk: 800 metre

Bitiş yılı: 2019

Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı (İBB)

Uzunluk: 18,5 kilometre

Bitiş yılı: 2019

Ataköy-Basın Ekspers-İkitelli Metro Hattı (İBB)

Uzunluk: 13 kilometre

Bitiş yılı: 2020

Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı (İBB)

Uzunluk: 13 kilometre

Bitiş yılı: 2020

Sancaktepe-Sultanbeyli-Yenidoğan Metro Hattı (İBB)

Uzunluk: 17,8 kilometre

Bitiş yılı: 2020

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı (İBB)

Uzunluk: 13 kilometre

Bitiş yılı: 2020

Bağcılar (Kirazlı) - Küçükçekmece Metro Hattı (İBB)

Uzunluk: 9,7 kilometre

Bitiş yılı: 2020

Bakırköy(İDO) - Kirazlı Metro Hattı (UBAK)

Uzunluk: 8,9 kilometre

Bitiş yılı: 2020

Halkalı-Arnavutköy-3.Havalimanı Metro Hattı (UBAK)

Uzunluk: 27 kilometre

Bitiş yılı: 2022