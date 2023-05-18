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Yaşam İşte, İstanbul'un hayalet uçakları
Yaşam

İşte, İstanbul'un hayalet uçakları

Yeniakit Publisher
2023-05-18 10:18:00 -
İşte, İstanbul'un hayalet uçakları

Atatürk Havalimanı apronunda bekleyen 5 hurda uçak havadan görüntülendi.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/yeni-sahiplerini-bekliyorlar-iste-istanbulun-hayalet-ucaklari-53064

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