İşte İsrail'in yıl başından beri Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli sayısı

Filistin Esirler Cemiyeti, terör devleti İsrail'in, yılın başından bu yana işgal altındaki Kudüs'te 25'i bugün olmak üzere 700 kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, bugünkü gözaltılarda, tamamı geçmiş senelerde defalarca tutuklanan eski mahkumlardan oluşan bir grup genç Kudüslünün hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltıların terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik devam eden politikasının bir parçası olduğu ve özellikle işgal altındaki Kudüs'ün Filistin'in diğer kentlerine kıyasla en yüksek sayıdaki günlük gözaltılara tanık olduğu bildirildi.

Cemiyetin açıklamasında, işgalci İsrail'in, bu yılın başından itibaren işgal altındaki Kudüs'te aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu 700 kişiyi gözaltına aldığı duyuruldu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, terörist İsrail polisinin bugün başta Mescid-i Aksa'nın içinde yer aldığı Eski Şehir olmak üzere Kudüs'ün farklı bölgelerinde çok sayıda eve baskın düzenlediği belirtilmişti.

Görgü şahitlerine dayandırılan haberde, baskınlarda 13 Filistinlinin terörist İsrail polisince gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Terörist İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmiş, Filistin Kızılayı, terörist İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 kişinin yaralandığını açıklamıştı.