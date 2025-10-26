İşte “hodri meydan” diyebilen örnek bir yüksek hakim!

ALİ KARAHASANOĞLU

Peşinen söyleyeyim..

Hukuk Fakültesi’nden sınıf arkadaşımın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın başlığını doğru bulmadım..

Gazetecilik mesleğinin içindeki bir insan olarak söylüyorum..

Meslekdaş dayanışması olarak kabul etmeyin..

Günlük yüzlerce haberin girdiği internet siteleri, onlarca haberin yapıldığı gazetelerde, denetim azami seviyede yapılması gerekir, buna “peki” derim.

Ama sıfır hata mümkün değildir.. Bir muhabir, bir konuyu yeterince araştırmadan haber yapması halinde, toptan bir medya grubunu hukuken sorumlu tutabilirsiniz de, vicdani açıdan sorumlu tutmanız için, bu hatada ısrar edilmesi gerekir..

Bu çekincemden sonra, muhafazakar çizgideki bir yayın grubunda yer alan habere, sınıf arkadaşımın tepkisinden aktarımlar yapayım..

Dün, mafya babalarına tatil harcamalarını ödeten yüksek hakimler yerine, nasıl hak ve adalet ölçülü hakimler gelmişler, görün.

Dün aleyhinde bir iddia ortaya atıldığında suspus olan Yargıtay Başkan’larının yerine, nasıl başkanlar gelmiş, görün..

