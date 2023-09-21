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Gündem İşte HDP zihniyeti: Ayasofya'yı camiye çevirdiniz de ne oldu?...
Gündem

İşte HDP zihniyeti: Ayasofya'yı camiye çevirdiniz de ne oldu?...

Yeniakit Publisher
2023-09-21 22:14:00 -
İşte HDP zihniyeti: Ayasofya'yı camiye çevirdiniz de ne oldu?...

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının üzerinden uzun bir zaman geçerken HDP'li Nesimi Aday, Ayasofya'nın ibadete açılmasını hedef aldı. Aday, skandal açıklamalarda bulundu.

Yıllarca müze statüsündeki yapı 86 yıl sonra 24 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ibadethane statüsüne geçirildi. Terör örgütünün PKK'nın siyasi uzantısı HDP Ayasofya'nın camiye çevrilmesinden rahatsız oldu.

"Bin yıllık kiliseyi camiye çevirince başınız göğe mi erdi"

HDP PM üyesi Nesimi Aday, PKK'nın televizyon kanalında "Ayasofya'yı camiye çevirdiniz de ne oldu? Bin yıllık kiliseyi camiye çevirince başınız göğe mi erdi?" ifadelerini kullandı.

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