SON DAKİKA
İşte günün özel tarifi: Ev yapımı Rus salatası (Tam kıvamında) nasıl yapılır?

Her güne özel yemek pişirmek isteyenler için en leziz Rus salatası tam size göre! Bildiğiniz salataları unutun.. Bu özel salatayı sofranıza taşımak için harika bir seçenek...

Ev Yapımı Rus Salatası Tarifi İçin Malzemeler

2 adet havuç
2 adet büyük boy patates
1, 5 su bardağı bezelye(ben dondurulmuş kullandım)
7–8 adet kornişon salatalık turşusu
5 yemek kaşığı mayonez
3 yemek kaşığı yoğurt (koyu kıvamlı)

Ev Yapımı Rus Salatası Tarifi Nasıl Yapılır?

Et yemeklerinin yanında damaklarını şenlendirecek klasik bir salata hazır malzemeler kullanmadan evde kendinizin kolaylıkla yapabileceği rus salatası tarifiyle geldik. Malzemelerim yok sorunları kalmayacak.

İlk önce sebzeleri soyup küçük küçük küp şeklinde doğrayalım.
İlk havucu haşlamaya bırakın.
Patatesi minik minik küpler yapıp havuç yumuşamaya başlayınca suya atın.
Sonra bezelyeyi attım(pişirme sürelerini ayarlayamazsanız ayrı kaplarda haşlayabilirsiniz).
Haşlanan sebzelerin suyunu süzüp ve soğutalım.
Tüm sebzeleri kaseye alıp üzerine küçük küpler halinde doğranan kornişon turşuları da ekleyip karıştıralım.
Küçük bir kasede yoğurt, mayonez, tuz iyice karıştırılır.
Yoğurtlu harcı sebzelerin üzerine ekleyerek ezmeden karıştıralım.
Servis tabağına alalım ve çok bekletmeden tüketelim.

