İspanya gemisinde zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı: Baskın anı görüntüleri ortaya çıktı
Gündem

İspanya gemisinde zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı: Baskın anı görüntüleri ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İspanya güvenlik güçlerinin 'UNITED S' adlı gemiye düzenlediği 10 tonluk kokain operasyonunun nefes kesen görüntüleri yayınlandı. Okyanusun ortasındaki baskında Türk zehir tacirleri de kıskıvrak yakalandı.

İspanya'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen yılın en büyük operasyonlarından birinin detayları gün yüzüne çıktı. Kanarya Adaları açıklarında, uluslararası sularda seyreden 'UNITED S' isimli gemiye düzenlenen baskında tam 10 ton kokain ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. İspanyol güvenlik birimleri tarafından paylaşılan görüntülerde, gemiye yapılan baskın anları saniye saniye kaydedildi.

4’Ü TÜRK 13 KİŞİ TUTUKLANDI

İspanya güvenlik birimleri tarafından Kanarya Adaları açıklarında düzenlenen ve 4'ü Türk 13 kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı.

İspanya güvenlik birimleri, 7 Ocak’ta Kanarya Adaları açıklarında uluslararası sularda seyir halinde bulunan ‘UNITED S’ isimli gemiye operasyon düzenledi. Operasyonda 10 ton kokain ve bir tabanca ele geçirildiği, 4'ü Türk vatandaşı 13 kişinin tutuklandığı bildirildi.

