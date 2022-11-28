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Aktüel İşte geldiğimiz son nokta! Gençliğin hali eyvah dedirtti...
Aktüel

İşte geldiğimiz son nokta! Gençliğin hali eyvah dedirtti...

Gençliğin ekranlarda gördüğü ahlaksız isimlerden esinlenmeleri her geçen gün artarken, Aleyna Tilki ismini 500 lira karşılığında suratına dövme yaptıran gencin videosu sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 13:00:00 -
İşte geldiğimiz son nokta! Gençliğin hali eyvah dedirtti...

Aleyna Tilki ismini 500 lira karşılığında suratına dövme yaptıran gencin videosu sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir gencin videosu izleyenleri şok etti. Gündem olan videoya yorum yağdı.

500 TL'ye ikna oldu

Sokakta yürüyen bir genç, kendisine teklif edilen 500 TL karşılığında suratına Aleyna Tilki'nin ismini dövme yaptırdı.

İlk başta dövme karşılığında 200 lira teklifi kabul etmeyen genç, 500 lira karşılığında yazdıracağını söyledi.

Dövmeci 500 TL'ye ikna ettiği genci dükkanına götürdü ve amacına ulaştı.

Dövmenin yapılmış halini sosyal medya hesabından yayınlayan dövmeci, "500 TL karşılığında zebaninin suratına Aleyna Tilki yazdırdım" ifadelerini kullandı. Paylaşımın altına "İnşallah dövme gerçek değildir" yorumları yapıldı.

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