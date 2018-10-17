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İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

İngiliz basını, Galatasaray'ın gündeminden düşmeyen Niasse'nin transferinin yapılan teklif sonrası bittiğini yazdı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 09:32
İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Galatasaray'da Eren Derdiyok’un sakatlandığı dönemde büyük sıkıntılar çekilmişti. Bafetimbi Gomis’in satılmasının ardından yaz döneminde transfer bekleniyordu ancak yapılamadı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, ocak ayında bir forvet alacaklarını açıklamıştı. Bu transfer, finansal fair play koşulları yüzünden kiralık olarak gerçekleşecek.

TRANSFER BİTTİ
İngiliz basını, Galatasaray'ın gündeminden düşmeyen Oumar Niasse'nin transferinin yapılan teklif sonrası bittiğini ileri sürdü. İngiltere’den Daily Star’ın haberine göre; Galatasaray, 28 yaşındaki futbolcuyu ikna etti.

ÜCRET KONUSUNDA BÜYÜLENDİ
Haberde Niasse’nin ücret konusunda büyülendiği yazılırken, bu rakamın ne kadar olduğu belirtilmedi. Everton’la 2020’ye kadar mukavelesi bulunan Niasse, takımında forma şansı bulamıyor. Bu yüzden ayrılmak istiyor.

TÜKİYE'Yİ YAKINDAN TANIYOR
Galatasaray yönetimi, Niasse’yi hem kalitesi hem de bir dönem Akhisar’da oynadığı için istiyor. Çünkü Omuar Niasse Türkiye Ligi’ndeki birçok takımı yakından tanıyor.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 09:32
  1. galatasaray
  2. oumar niasse

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