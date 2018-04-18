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İşte Galatasaray'ın Akhisar 11'i

Kendi evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da sahaya çıkacak ilk 11 belli oldu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 19:15
İşte Galatasaray'ın Akhisar 11'i

GALATASARAY - AKHİSARSPOR

STAT: Türk Telekom Stadı
SAAT: 20.30
HAKEM: Barış Şimşek
YAYIN: A Spor

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet, Latovlevici, Fernando, Tolga, Selçuk, Yasin, Sinan, Eren Derdiyok
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

AKHİSARSPOR: Lukac, Mustafa, Caner, Kadir, Eray, Aykut, Ömer, Sissoko, Serginho, Larsson, Henrique.(Muhtemel)
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

 

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray sahasında, Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlıyor. İlk maçı G.Saray deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 19:15
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