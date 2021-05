İşte Filistinli bir Müslümanın teslimiyeti: Allah'a hamd olsun eşim şehit oldu

Siyonist İsrail'in bombardımanında, eşi ve üç çocuğu şehit olan Filistinli babanın, gazetecilere açıklama yaptığı esnada kullandığı ifadeler duygulu yaşatırken, Filistinli babanın İslam'a teslimiyeti ve davasına olan bağlılığı Yahudilerin asla kazanamayacağını bir kez daha gözler önüne serdi. Acılı baba eşinin hayatını kaybettiğini, "Allah'a hamd olsun eşim şehit oldu." diyerek anlattı.

'Her halime hamd olsun'

Bayram sabahı yaşadıklarını anlatan Filistinli Müslüman, şunları söyledi:

"Masum çocuklar bayramlıklarını giyip çıktılar. Evlerimizi hiçbir uyarı yapmadan havadan vurdular. Allah'a hamd olsun eşim şehit oldu. Oğlum Sohaib, 14 yaşında. O da şehit oldu. 8 yaşındaki oğlum Abdurrahman da şehit oldu. Bir oğlum daha şimdi yoğun bakımda. (O an yoğun bakımdaki oğlunun da şehit olduğunu öğreniyor.) Bakın Usame de 5 yaşında. O da şehit oldu hamd olsun. Elhamdulillah. Her halime hamd olsun. Bir tek sağ kalan 5 aylık oğlum Ömer. Beni tek başıma bırakmayan Rab'bime hamd olsun. 11 yaşındaki oğlum yahya ise kayıp. Her halime hamd olsun."