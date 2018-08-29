İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası! O kulübün başkanı resmen açıkladı

Milli takım oteline 30 kadın getirmesi skandalının üzerine bir de bir yıl içinde belinden geçirdiği sakatlık sonrasında Fenerbahçe, Marco Fabian’dan vazgeçti… herkes Sornoza veya Patrick gibi isimlerle temas kurulmasını beklerken Hyoran için teklif yapıldığı ortaya çıktı.

25 yaşındaki oyuncu için teklif aldıklarını bizzat başkanı Alexandros Matos açıkladı. Matos, “kararı Scolari’yi bıraktık… Elimizde o bölgede Scarpa, Lima, Guerra, Vitinho var” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Fotospor