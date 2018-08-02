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İşte Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu'nun transfer edilmesini istediği futbolcu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu Bundesliga takımlarından Leipzig'de forma giyen Yussuf Poulsen'in transfer edilmesini istediği belirtildi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 01:50
İşte Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu'nun transfer edilmesini istediği futbolcu!

Fenerbahçe'de Yussuf Poulsen’in hem Damien Comolli’nin hem de Philip Cocu’nun bir numaralı tercihi olduğu ortaya çıktı…

Phillip Cocu’nun, Danimarkalı golcüyü hem 2015-16 sezonunda Leipzig 2’nci Lig’de oynarken, hem de 2016-17’de yine Leipzig, Bundesliga’ya çıktığı dönemde iki kez takıma katmak istediği ortaya çıktı.

Bu arada Damien Comolli’nin ise Naby Keita ve Timo Werner’i aldığı dönemde Leipzig’in transfer politikasını, “Forsberg, Rebic, Poulsen ve Kimmisch’i aldılar. Forma da verdiler. En doğru transfer politikasını izliyorlar. Gelecekte daha çok Leipzig’i konuşacağız” sözleriyle onaylamıştı.

Öte yandan Damien Comolli’nin Ali Koç’un önüne koyduğu transfer listesinde forvet mevkiinde bir numarada Yussuf Poulsen’in isminin de yazdığı bildirildi.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 01:50
  1. Fenerbahçe
  2. Bundesliga
  3. Philip Cocu
  4. Leipzig
  5. Yussuf Poulsen

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