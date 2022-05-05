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Ekonomi İşte Fed'in faiz kararı sonrası piyasalarda son durum!
Ekonomi

İşte Fed'in faiz kararı sonrası piyasalarda son durum!

ABD Merkez Bankası Fed'in, beklentilere paralel 50 baz puan faiz artırımı sonrası piyasalardaki son durum gözlemlendi. ABD doları az seyirde gerilerken altında yükseliş görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 09:38:00 -
İşte Fed'in faiz kararı sonrası piyasalarda son durum!

Amerika Merkez Bankası (Fed), merakla beklenen faiz oranı kararını açıkladı. Fed, politika faizini 50 baz puan artırarak son 22 yılın en yüksek artışını yapmış oldu.

Piyasalarda ise artışın en az 50 puan olacağı ancak 75 ve 100 baz puana kadar çıkabileceği konuşuluyordu.

Kararın ardından kameralar karşına geçen ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, sıkılaştırmanın iki ay daha devam edeceğini, 50 baz puanın ötesine ise geçilmeyeceğini söylemişti.

Altın yükseldi dolar geriledi

Faiz kararının ardından ise piyasalarda hareketli dakikalar yaşanıyor. Faiz artışının piyasalarda oluşan en düşük oranda gerçekleşmesi, altın gibi emtialarda fiyat artışlarının yaşanmasına neden oldu.

Spot altının ons fiyatı karar öncesinde seyrettiği 1.865 dolar seviyesinden 1.900 dolara kadar tırmandı.

ABD Dolar Endeksi, bir miktar aşağı yönlendi. 103,45 seviyesindeki ABD Dolar Endeksi 102,500'ün altına geldi. Karar sonrası ABD dolarındaki düşüş yüzde 2'yi buldu.

Euro/Dolar paritesi de dolardaki düşüş sonrası 1,0540'tan 1,0626'nın üzerine kadar tırmandı.

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