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İşte FED kararı öncesi dolarda son durum

Dolar/TL gün içinde aşağı yönlü bir seyir izledikten sonra S-400 ve F-35 konusundaki endişeler, Fitch açıklamaları ve TCMB'nin PPK toplantısı öncesi yeniden yükseldi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 08:44
İşte FED kararı öncesi dolarda son durum

Dolar, dün hareketli bir gün geçirirken 5.80 etrafında çift yönlü dalgalandı. S-400 meselesiyle ilgili gelen haberlerle dolar/TL 5.84'ü test ederken, günü 5.79 ile kapattı.

Mayıs ayında ortaya koyulan ve "ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi" başlıklı karar önceki gün ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Bu kararla, Türkiye'ye S-400 alımını iptal etmeyip Temmuz ayında gelebilecek S-400 teslimatını kabul etmesi durumunda yaptırım uygulanması çağrısında bulunuluyor.

ABD Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi satın alma planları nedeniyle F-35 programına katılımını kademeli olarak sonlandırmaya çalışırken, Pentagon Türkiye'nin F-35 pilotlarının artık Arizona'daki ABD hava üssünde uçmadığını açıkladı. Kremlin ise Rusya'nın S-400 füze savunma sistemlerini Türkiye'ye Temmuz ayında teslim etmeyi planladığını duyurdu.

Pentagon'dan S-400 ve F-35 açıklaması

ABD Savunma Bakanı Vekili Partick Shanahan ise son açıklamasında yarın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la Türkiye ile ABD arasındaki S-400 krizi konusunda bir görüşme yapacağını açıkladı. Shanahan, "F-35 eğitimleri konusunda bazı faaliyetleri durdurduk. Bakım faaliyetlerinden herhangi birini henüz askıya almadık" dedi

Piyasaya büyük oranda ABD-Rusya-Türkiye ilişkilerinin yön verdiği belirtilirken uzmanlar kurda 5.75'in altı için de ABD konusunda Türkiye lehine bir adım olması gerektiğini belirtiyor. PPK toplantısında ise ağırlıklı olarak sıkılaştırma adımları izlenecek.

Analistler Fitch açıklamalarının da tedirginlik yarattığını, diğer taraftan yarınki PPK toplantısı öncesi bir miktar pozisyon  azaltma hareketinin de gözlenmiş olabileceğini belirtiyor.

Dolar kuru bu gelişmeler ışığında 12 Haziran'da 5.81 seviyesinden güne başladı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 08:44
  1. EKONOMİ
  2. Dolar
  3. S-400 meselesi
  4. Analistler Fitch

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