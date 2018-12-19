İşte Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'de görmek istediği golcü! Süper Lig'in gol makinesi...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da başarılı bir grafik sergileyen Mbaye Diagne'nin transfer edilmesini istedi.19 Aralık 2018 Çarşamba 03:15
Ersun Yanal’ın verdiği raporda, “golcü aramak için uzaklara gitmeye, riske girmeye gerek olmadığı” yazdığı bildirildi.
Mbaye Diagne bombası!
Tecrübeli teknik adam, Mbaye Diagne’nin alınması durumunda Anadolu yakasından Avrupa yakasına sadece kramponlarını alarak geleceğini, evini bile değiştirmesine gerek olmadığı notunu düştü.
Mbaye Diagne’yi almaları durumunda ikinci yarıda bitiricilik konusunda yaşadıkları sıkıntıların üzerinde gelebilecekleri raporunu düştü.
Kaynak: Fotospor
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