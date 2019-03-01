İşte Erbakan'ın "elimizde bir belge var ama açıklayamıyoruz" dediği o belge!

"Bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat darbesiyle ilgili dönemin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın "elimizde bir belge var ama açıklayamıyoruz" dediği o belge yıllar sonra ortaya çıktı.

Darbe talimatı vermişler!

28 Şubat darbesinin başlatılması için ABD'nin dönemin dışişleri bakanı tarafından 'gizli' ibaresiyle gönderdiği o belgede cuntacılara 'darbe 'talimatının verildiği görülüyor.