İşte Erbakan'ın "elimizde bir belge var ama açıklayamıyoruz" dediği o belge!
28 Şubat postmodern darbesiyle ilgili dönemin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın "elimizde bir belge var ama açıklayamıyoruz" dediği o belge yıllar sonra ortaya çıktı. Söz konusu belgede ABD'den cuntacılara 'darbe' talimatının verildiği görülüyor.01 Mart 2019 Cuma 11:54
"Bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat darbesiyle ilgili dönemin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın "elimizde bir belge var ama açıklayamıyoruz" dediği o belge yıllar sonra ortaya çıktı.
Darbe talimatı vermişler!
28 Şubat darbesinin başlatılması için ABD'nin dönemin dışişleri bakanı tarafından 'gizli' ibaresiyle gönderdiği o belgede cuntacılara 'darbe 'talimatının verildiği görülüyor.
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