İşte en riskli gıdalar

Amerikan Gıda Dairesi tarafından düzenlenen en riskli gıdalar listesinde çok sevdiğimiz yiyecekler yer alıyor. Bunlardan dolayı salgınlar olmuş. 1990 ile 2006 arasındaki istatistikler hayret verici:

Ton balığı: Balık enerji veriyor. Proteinler sindirim sırasında aminoasitlere parçalanır. Aminoasitlerle oluşan nörotransmiterler bizim uyanık kalmamıza ve enerjimizi artırarak tümüyle kullanmamıza yardımcı olur. Proteini yüksek gıdaların başında balık, et yumurta ve kümes hayvanları geliyor.

Şöyle güzel bir parça limonlu ton balığını kim sevmez ki? Fakat, CSPI’nin raporuna göre, çok sevilen ton balığının 268 salgından sorumlu olduğu ve 2 bin 341 hastalığa yol açtığı belirtiliyor.

Fakat öte yandan ton balığı insana kendini iyi hissettiriyor.. Vücudunda selenyum miktarı az olanlar, diğerlerine oranla daha çok kaygılı, endişeli, alıngan oluyor. İhtiyacı kadar verilen selenyum kişiyi normal ruh haline döndürüyor. Selenyumun en çok bulunduğu ürünler ton balığı, ay çekirdeği, tahıllar...



Peynir: Tüketiciler arasında en çok sevilen gıda olan peynir ve süt ürünleri, sizi hasta yapabilir. Raporda, peynir ürünlerinin 83 salgına yol açtığı ve rapor edilen 2 bin 761 hastalık vakasının bulunduğu belirtiliyor.

Dondurma: Dondurma sevenler kendinizi kötü habere hazırlayın. En riskli yiyecekler listesinde, dondurma da yer alıyor. Rapora göre, 74 salgına yol açan dondurma, 2 bin 594 kişinin hastalanıp yatağa düşmesine sebep oldu.

Yaban mersini: 25 salgınla beraber 3 bin 397 kişinin hastalanmasına yol açan yaban mersini de en riskli yiyecekler arasında yer alıyor.

Yeşil yapraklılar: CSPI, çeşitli biçimlerde, 13 bin 568 hastalık vakasına sebep olan E. Coli, norovirüs ve salmonella virüsü bulaşmış göbek salata, marul, ıspanak ve diğer yeşil yapraklı sebzelerle ilişkili 363 salgın belirledi. Gübre, virüs bulaşmış sulama suyu, yetersiz işleme yöntemleri bu salgınlarda suçlu gösterildi.

Kararı mide değil, beyin veriyor

Tükettiğimiz besinler, beynimizde bir sinir hücresinden diğer bir sinir hücresine ve oradan da uyarının türüne göre beynimizi ilgilendiren emir merkezine ulaşıyor. Kimyasal mesajları taşıyan ‘nörotransmiterlerin’ üretiminde veya serbest bırakılmasında yediğimiz besinlerin büyük etkisi var. Bu maddeler beynin emir merkezine vücudun istemleri olan tokluk, açlık, acı, endişe gibi uyarıları iletmekle yükümlü.