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İşte en iyisinin de iyisi

Almanya'da düzenlenen"Red Dot Tasarım Ödülleri" töreninde Ferrari, Portofino modeliyle'en iyisinin de iyisi' ödülüne layık görüldü.

02 Ağustos 2018 Perşembe 17:43
İşte en iyisinin de iyisi

"Red Dot Tasarım Ödülleri"nin 2018 ayağı sonlandı.

Geçtiğimiz 3 yılda olduğu gibi Ferrari, bu yıl da ödüllere damgasını vurdu. Geleneksel olarak Almanya'nın Essen şehrinde gerçekleştirilen bu ödül töreninde Ferrari'nin Portofino modeli, rüştünü bir kez daha ispatladı.

KLASİK KIRMIZI RENGİNDEN VAZGEÇTİ

Klasik kırmızı Ferrari tasarımını bir kenara bırakarak ilk olarak sarı modelle basına duyurulan Portofino, hem tasarımıyla hem de özellikleriyle 'en iyisinin de iyisi' ödülüne layık görüldü. Ferrari, başka alanlarda da ödül aldığı geceye damgasını vurdu.

 

JÜRİYİ BÜYÜLEDİ

Jürinin bu modelden ne kadar etkilendiğini anlatmak, sadece kendi sözleriyle mümkün olacak. Aalto Tiyatrosu'nda gerçekleşen törende jüri şunları söyledi:

"Etkileyici bir gelişimi benimseyen Ferrari Portofino heyecan verici bir tasarım dili ile insanları hayretler içinde bırakıyor. Açılır sert tavanın kullanılması ise bu otomobil için en iyi çözüm. Markanın asla vazgeçmediği zarafet bu araçta da malzeme ve işçilikte kaliteden hiç ödün verilmeyerek gözler önüne serilmiş. Ferrari Portofino, geleceğe ışık tutan özgün yaklaşımların mükemmel bir şekilde beden bulmuş halidir."

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 17:43
  1. Almanya
  2. Ferrari
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