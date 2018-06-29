İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinede yer vereceği sürpriz isimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Temmuz'da açıklayacağı yeni kabine şekillenmeye başladı. Erdoğan'ın oluşturacağı Bakanlar Kurulu'nda sürpriz isimler var.

BAKANLIK SAYISI 16'YA DÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada mevcut sistemde 26 olan bakanlık sayısının 16'ya indirileceğini açıklamıştı.

LİSTEDE KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU TEKNOKRATLAR VAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görev alması beklenen isimler arasında çok tecrübeli bürokratlar olduğu gibi, kamuoyunun çok yakından tanımadığı ancak kariyerleri başarılarla dolu teknokratlar da yer alıyor.

Adı kulislerde "bakanlık" için geçen isimlerden şu an için ön planda olanlar; eski Türk Hava Yollarında Genel Müdürü, şu an TUSAŞ'ın Genel Müdürü olarak görev yapan Temel Kotil, DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Goldman Sachs'ın Türkiye Ülke Direktörü olan Çağlayan Çetin...

YUSUF TEKİN'İN ADI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İÇİN GEÇİYOR

Ankara kulislerinde, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir'in Savunma Bakanlığı için adı geçiyor, MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in de Milli Eğitim Bakanı olabileceği yönünde yorumlar yapılıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Goldman Sachs'ın Türkiye Ülke Direktörü olan Çağlayan Çetin'in ekonomi yönetiminde kritik roller alması bekleniyor.

VARANK VE KALIN'IN İSMİ DE SIKÇA DİLLENDİRİLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın ve başdanışmanlarından Mustafa Varank'ın da yeni kabinede görevlendirilebileceği belirtiliyor.

24 Haziran'da AK Parti listelerinden milletvekili adayı olan ancak vekil seçilemeyen gazeteci Ayşe Böhürler'in ise Aile Bakanı olarak görevlendirilebileceği konuşuluyor.

MHP'YE BAKANLIK VERİLİP VERİLMEYECEĞİ TARTIŞILIYOR

Öte yandan Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'ye kabinede yer verilip verilmeyeceği de tartışma konusu... AK Parti'nin bu konuya büyük hassasiyetle yaklaştığı ve olası senaryolar üzerinde çalışıldığı yönünde bilgilere ulaşıldı.

Diğer taraftan, AK Parti'de milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen bazı önemli isimlerin tecrübelerinden yararlanılabileceği, bu maksatla kabinede rol verilebileceği de ifade ediliyor.