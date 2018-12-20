İşte Cengiz Ünder'in bonservis bedeli!

Avrupa’da futbol transfer dönemi yaklaşırken, Cengiz Ünder en gözde oyunculardan bir tanesi olarak öne çıkıyor.

Başakşehir’den gittiği Roma’da oldukça başarılı bir performans sergileyen, uyum dönemini çok çabuk atlatarak takımın banko ismi haline gelen genç yıldızı birçok dev ekip kadrosuna katmak istiyor.

Almanya, İngiltere başta olmak üzere bir çok ülkeden pek çok farklı takım, milli futbolcunun peşinde koşarken, kulübü

Roma’nın nasıl bir tutum takınacağı da merak konusu olmayı sürdürüyordu. Sarı-kırmızılılar 21 yaşındaki oyuncu için kararını verdi ve belli kıstaslar getirdi.

Devre arası bırakmıyorlar

Buna göre Roma futbolcuyu devre arasında bırakmayacak. Ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde mücadelesini sürdüren İtalyan ekibinin, Cengiz Ünder’in sürat ve yaratıcılığındaki bir oyuncuya duyduğu ihtiyaçtan dolayı kendisini ancak sezon sonunda bırakmaya karar verdiği öğrenildi. Futbolcu için istenecek alt rakam da belirlendi. Buna göre Roma, Cengiz Ünder için en az 50 milyon euro isteyecek. Bunun altında bir rakamda teklif gelmesi durumunda oyuncuyu bırakmayacak.

(Skorer)