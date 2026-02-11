  • İSTANBUL
İşte çarpıcı sonuçlar: THY ankette de uçtu
Seyahat

İşte çarpıcı sonuçlar: THY ankette de uçtu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
İşte çarpıcı sonuçlar: THY ankette de uçtu

Türk Hava Yolları, uçak içi yolcu anketlerinden elde edilen verilere göre genel müşteri memnuniyetini yüzde 86 seviyesine çıkardı.

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "2025'te uçak içi ekranlarda 1 milyon 200 bin misafirimiz ile anket yaptık. Görüşlerini aldık.

2024 yılına göre memnuniyet oranları; ikram 79'dan 82'ye, kabin ekibi 88'den 90'a, genel memnuniyet 82'den 86'ya çıktı. Memnuniyetiniz ile yükseliyoruz" dedi.

