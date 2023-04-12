İşte böyle olur zilletin listesi

Her fırsatta liyakatten dem vuran ve sözde ‘değerler’ ve ‘erdemler’ üzerine siyaset yaptıklarını öne süren zillet paydaşlarının milletvekili aday listeleri, ‘bu kadarına da pes’ dedirtti.

Kapalı kapılar ardında gerçekleşen kirli pazarlıklar ve yaşanan yumruklu kavgaların ardından hazırlanan Millet İttifakı listeleri, küfürbazı, taklacıyı, fırıldağı, ahlak yoksununu, terör sevicisini ve LGBTİ destekçisini geniş bir yelpazede bir araya getirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile 6’lı koalisyonun ortağı Meral Akşener’in ayrı ayrı hazırladıkları milletvekili aday listelerinde, şehit bacısına küfredenden vatandaşın namusuna dil uzatana, PKK elebaşı Öcalan’a güzelleme çekenden FETÖ ağzıyla konuşana, sabıkası kabarık olandan homo destekçisine kadar her türlü suç ve rezalete bulaşan isimler yer alıyor. Aralarında SP, DP, DEVA ve Gelecek Partisi gibi sözde muhafazakar partilerin adayları ile birlikte aynı listede yer alan ve ahlaksızlık ile terör seviciliğini Meclis’e taşımayı amaçlayan isimlerden bazıları şöyle:

PKK seviciler Zillet listesinde

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü ve Derin Yoksulluk Ağı kurucusu olan ve Hendek operasyonları sırasında bölgeden teröristleri temizlemeye çalışan Türk askerine ‘çocukları öldürdüğü’ iftirası atan İngiliz gelini Hacer Foggo, İzmir 2’nci bölge 8’inci sıradan aday gösterildi.

“Ben asla ‘katil PKK’ falan demedim. Aksine kocamın dediği gibi PKK terör örgütü değildir diyorum” açıklamalarıyla tepki çeken Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, CHP İstanbul 3’üncü bölge 3. sırada yer aldı.

2020 yılında CHP’nin RTÜK üyeliğini yapan ve PKK elebaşının fotoğrafını paylaşarak, ‘Öcalan’ın yeni fotoğrafı, tarz hiç fena değil…’ ifadelerini kullanan terör sevicisi Okan Konuralp, CHP Ankara 1. bölge 3. sıradan adayı oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sözde “Barış Bildirisi” başlığı altında terör örgütü PKK’ya destek veren ve güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonları itibarsızlaştırmaya çalışan imzacı akademisyenlerden Nilgün Bayraktar, CHP Mardin 5. sıra adayı gösterildi.

İP’in küfürbazları baş köşede

Bingöl’deki esnaf ziyareti sırasında, Meral Akşener’e tepki gösteren şehit ağabeyi Tahir Gümren’e “senin bacını s…..m” şeklinde küfreden İP’in küfürbazı Lütfü Türkkan, yeniden Kocaeli 1. sıra milletvekili adayı yapıldı.

Borsada manipülasyon yaptığı ve sosyal medyada sataştığı kişilerin eşlerine, anne ve kızlarına, hatta babalarına bile ağza alınmayacak galiz küfürler savuran Mehmet Mustafa Gürban, Akşener’in onayıyla İYİ Parti Gaziantep 1’inci sıra milletvekili adayı oldu.

Zilletin listesinde FETÖ gölgesi

ABD’ye ve FETÖ’nün firari imamları ile olan yakınlığı bilinen ve S-400’le ilgili skandal açıklamaları sebebiyle Başkan Erdoğan’ın, “Bunlar ihanet içindeler” sözleriyle tepki koyduğu eski Washington Büyükelçisi Namık Tan, CHP listelerinde İstanbul 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayı olarak yer buldu.

FETÖ’nün kapatılan gazetesi “Taraf”ın yazarı Yüksel Taşkın CHP İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu.

“Kesinleşmiş yargı hükmü de olsa KHK’lıların dosyasını yeniden ele alacağız” diyen Denizli CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 1. sıradan Milletvekili adayı oldu

OHAL karşıtı söylemleriyle bilinen ve FETÖ ağzıyla konuşan Mustafa Yeneroğlu, CHP İstanbul 3. Bölge 6. sıra yer buldu.

‘FETÖ terör örgütüne yardım etmek suçundan’ yargılandığı davada 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan fakat hükmün açıklanması geri bırakılan eski Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan, CHP Yalova 1. sıra adayı oldu.

CHP Manisa 5. sıra adayı Musa Semih Balaban FETÖ’cülerin suçsuz olduğunu ve haksız yere görevlerinden alındığını savundu.

Malum zihniyetin ‘yargıyı FETÖ’ye teslim etmekle’ suçladığı eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, CHP tabanının tepkisine rağmen Ankara 1’inci bölge 4’üncü sıradan aday gösterildi. Kılıçdaroğlu, Ergin’i, “Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo’cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın” sözleriyle eleştirmişti.

Tacizci de var suç makinesi de

CHP, Konya 1. sıra adayı Barış Bektaş’ın, parti üyesi bir kişinin kızına tacizde bulunduğu iddiasıyla genel merkeze ulaştırılan bir mektup sonrası disiplin soruşturması geçirdiği ortaya çıktı.

2006 yılından bu yana hırsızlık, kasten yaralama, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, tehdit ve hakaret gibi olaylara karıştığı anlaşılan suç makinesi Hasan Ufuk Çakır, Mersin CHP listesinde beşinci sıradan yer aldı.

Geçmişte CHP’ye yönelik muhalefetiyle bilinen ve “CHP’ye ülkücüler nasıl oy verecek?” diyen Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, DP kontenjanından İstanbul 1. Bölge 9. sıra Milletvekili adayı oldu.

“Camide bira içtiler” iddiasını yalanlayarak Türkiye’nin ilk sivil darbe girşimi olan Gezi olayları sırasında camide alkol tüketen çapulcuları aklayan Erzurumlu müezzin Fuat Yıldırım, CHP İstanbul 2. Bölge’den 10. sıradan aday gösterildi.